Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen vastaa Helsingin sanomissa sdp:n edustajana kovaan arvosteluun, jota hallituskumppani vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kohdisti sdp:hen sekä keskustaan.

Sisäministeri Ohisalo syytti keskiviikkona sdp:tä ja keskustaa hallituksen yhteisten linjausten vastaisesta toiminnasta EU:n metsäpolitiikassa. Hänen mukaansa maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk) sekä pääministeri Sanna Marinin (sd) viimeaikaiset metsäpoliittiset kannanotot EU:n suuntaan rikkovat hallitusohjelmassa sovittuja linjauksia hiilinielujen kasvattamisesta.

”Miten voi olla, että EU-tasolla vaikutetaan eri tavalla kuin mitä meidän yhteisissä linjoissa on linjattu? Tämä on ihan kestämätöntä. Ei mikään puolue tai ministeri voi mennä eurooppalaisille foorumeille yksin linjaamaan jotain, mikä puolueen näkökulmasta olisi hyväksi. Me hallituksessa päätämme yhdessä linjat”, Ohisalo ryöpytti hallituskumppaneita.

Tuppurainen kiistää kritiikin Helsingin sanomien haastattelussa.

”Totean tyynesti ja rauhallisesti, että kaikki metsiin liittyvät kannat, joita on esitetty valtioneuvoston suunnasta EU-instituutioiden puoleen ovat yhdessä laadittuja, yksimielisesti sovittuja ja yhteensovitettu hallituksen EU-ministerivaliokunnassa”, sanoo ministeri, joka HS:n mukaan vastasi kritiikkiin pääministeri Marinin puolesta tämän lomaillessa.

Esimerkiksi keskustan kansanedustaja, eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari on tuonut esiin vakavan huolensa Euroopan komission valmisteleman EU:n uuden metsästrategian tuhoisista vaikutuksista Suomen talouteen. Komission ehdotus ei ole vielä julkinen, mutta sen luonnos on vuodettu julkisuuteen. LUE TARKEMMIN:

Tuppurainen jakaa huolen.

”EU:n metsästrategia on Suomella kansallisesti erittäin merkittävä kysymys ja julkisuudessa olleiden tietojen mukaan EU:n metsästrategia ei ole ongelmaton”, Tuppurainen sanoo HS:lle.

Vihreiden Ohisalo väitti, että EU-komissiolle kohdistettua kriittistä kirjettä, jonka ministeri Leppä aikoo allekirjoittaa Suomen puolesta, ei olisi käsitelty yhdessä hallituksen EU-ministerivaliokunnassa, vaikka ”se on perustapa, jolla näitä asioita hoidetaan”.

Tuppuraisen mukaan kirje perustuu hallituksen yhteisiin kannanottoihin ja asiakirjoihin, joita on käsitelty ministerivaliokunnassa, vaikka itse kirjettä ei olekaan.

”Kirjeessä ei ole mitään, mikä ei vastaisi meidän yhteisesti sovittuja kantoja”, Tuppurainen sanoo.

Tuppurainen on aiemmin perustellut muun muassa Twitter-ketjussaan, miksi Suomi osallistuu metsästrategiaan kriittisesti suhtautuvaan, komissiolle osoitettuun kirjeeseen.