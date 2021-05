EU-komissio lykkää esitystään yritysvastuulain uudistamisesta. Komission oli määrä esitellä se kesäkuussa. Näillä näkymin lakiesitys siirtyy syksyyn.

Komission vaikutusarviotyöryhmä antoi aloitteelle punaisen kortin. Tätä voi kuvailla järjen erävoitoksi. Aloite on hyvin omituinen.

Siinä EU yrittää ratkaista kolmansien maiden ihmisoikeusongelmia lisäämällä yritysten raportointivelvoitteita toimitusketjujen alkupäässä Euroopassa, mikä suoraan sanottuna haiskahtaa viherpesulta.

Tavoite ihmisoikeuksien parantamisesta on hyvä, ja sitä voidaan edistää kansainvälisellä korkean tason yhteistyöllä, jossa eri tahot ovat mukana. Nyt esitetyllä tavalla isossa kysymyksessä ei saavuteta mitään.

Kummallisinta kokonaisuudessa on Sustainable Corporate Governance -hanke, jolla halutaan puuttua yritysten hallintokoodiin ja voitonjakoon.

Hankkeen lähtökohtana on ajattelu, jossa ylimpänä ovat julkinen valta, viranomaiset ja sidosryhmien sekalainen seurakunta, jotka tietävät yrityksiä paremmin, mihin yrityksen pääomat tulee investoida.

Vastaavasti alinta kastia ovat yritykset ja omistajat, jotka ovat ahneita, lyhytjänteisiä ja vastuuttomia.

Yrityksissä hyvää hallintoa ja vastuullisuutta on rakennettu pitkään ja hartaasti. Laki pistäisi pakan täysin sekaisin. Laki iskisi paitsi yritysten hallintoon myös vapaaseen markkinatalouteen, omistusoikeuteen, omaisuuden suojaan ja muihin hyvin perustavaa laatua oleviin asioihin.

Esityksessä unohtuu, mikä EU pohjimmiltaan on. EU on talous- ja rahaliitto, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että Euroopan sisämarkkinat toimivat tehokkaasti, ja että Eurooppa toimii myös globaaleilla markkinoilla mahdollisimman kilpailukykyisesti.

Uudet tuulet puhaltavat. Myös suomalaisesta keskustelusta välittyy paradigman muutos. Hyvinvointivaltion vuorovaikutussuhteet ja elinkeinoelämän rooli nähdään toisin kuin ennen. Uudet aatteet näyttävät levinneen EU-parlamenttiin ja komissioonkin.

Yritysjohtajien ja omistajien hiljaisuus yritysvastuulainsäädännön direktiiviehdotuksen ympärillä on korvia huumaavaa. Toki kestävyys- ja vastuullisuusteemojen alla edistettäviä hankkeita on uhkarohkeaa kritisoida, vaikka näkisi, ettei niissä ole järjenhäivää.

Ehkä Sustainable Corporate Governance -hanketta olisi helpompi haastaa, jos sen nimi olisi vaikkapa Socializing European Companies -hanke.

Toivotaan, että nyt esityksen lykkäämisen myötä komissio teettää laajat vaikutusarvioinnit ja selvittää, ovatko hankkeen puolustajien maalailemat ongelmat yrityskentässä todellisia vai luotuja.