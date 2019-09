Talouspoliittinen ministerivaliokunta on tiistaina keskustellut Suomen merkittävistä raidehankkeista, joita Antti Rinteen (sd) hallituksen ohjelman mukaan halutaan edistää. Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd) kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa.

”Päätettiin aloittaa neuvottelut kuntien ja muiden mahdollisten toimijoiden kanssa siitä, että perustettaisiin Turun tunnin juna -hankeyhtiö ja Suomi-rata-hankeyhtiö. Kyse olisi tässä vaiheessa siitä että hankeyhtiöt olisivat suunnitteluyhtiöitä”, Marin kertoi.

Yhtiöihin voisi tulla omistajiksi muitakin edellyttäen, että julkinen puoli omistaa enemmistön, Marin kertoi. Valtio omistaisi hankeyhtiöistä perustamisvaiheessa vähintään 51 prosenttia ja muut osakkaat noin 49 prosenttia.

”Osakassopimusten hyväksymisen jälkeen valtiolla on valmius pääomittaa hankeyhtiöitä seuraavasti: Suomi-rata 76,5 miljoonaa euroa ja Hankeyhtiö Turun tunnin juna 38,25 miljoonaa euroa. Suomi-radan suunnittelukustannusten arvio on kokonaisuudessaan noin 150 miljoonaa euroa. Turun tunnin junan jäljellä olevaksi suunnittelukustannukseksi on arvioitu noin 75 miljoonaa euroa”, liikenne- ja viestintäministeriö kertoo.

”Itäisen yhteyden osalta olemme käynnistäneet liikenne- ja viestintäministeriössä selvityksen ja arvioinnin siitä, mistä konkreettisesta linjausvaihtoehdosta puhutaan. Teemme selvitystä siitä että meillä olisi vertailu kustannushyötysuhteista jotta saamme selvyyden siitä, mistä itäisen linjan pitäisi kulkea”, Marin kertoi.

”Järki voitti. Hankeyhtiöt ovat paras tapa edistää kansallisia, suuria ratahankkeita”, kommentoi oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tuoreeltaan Twitterissä.

Marin muistutti, että raidehankkeet ovat suuruusluokaltaan mittavia. Pelkkä suunnittelu vie ministerin mukaan arviolta 6–8 vuotta.

Marin sanoi, että Rinteen hallitus tuskin ehtii tehdä rakentamispäätöksiä. Marinin mukaan suunnitteluvaiheessa olevista tahoista kukaan ei vielä sitoudu rakentamiseen tai sen kustannuksiin.

Marinin mielestä olisi ”täysin kohtuutonta”, että vielä tässä vaiheessa rakentamiskustannuksiin jouduttaisiin sitoutumaan.

Marin korosti, että kaikki kolme suurta raidehanketta ovat tärkeydeltään samalla viivalla. Hankeyhtiöpäätöksissä kyse on siitä, että hankkeet ovat eri vaiheissa.

”Tämänpäiväinen päätös ei missään nimessä tarkoita sitä, että itäinen yhteys olisi unohdettu”, Marin sanoi.

Liikenne- ja viestintäministeriö on myös esittänyt budjettiriiheen hallitusohjelmassa linjattujen päärataan kytkeytyvien yhteysvälien nopeuttamista ja parantamista väleillä Seinäjoki-Vaasa, Tampere-Jyväskylä ja Tampere-Pori.

