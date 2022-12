Yhdysvallat voi ilmoittaa jo torstaina lähettävänsä Ukrainaan Patriot-ohjustorjuntajärjestelmiä.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters viranomaislähteisiin vedoten. Pentagonin tiedottaja Pat Ryder oli tiistaina asiasta vaitonainen ja totesi Yhdysvaltain tiedottavan asiasta sitten kun tai jos asiasta on kerrottavaa.

Reutersin haastattelema entinen kansallisen turvallisuusneuvoston Ukraina-asiantuntija, everstiluutnantti evp Alexander Vindman luonnehti Patriot-järjestelmän mahdollista saamista Ukrainan kannalta ”erittäin, erittäin” merkittäväksi.

”Järjestelmä on sangen kyvykäs vastaamaan useisiin Ukrainan kohtaamiin haasteisiin, etenkin jos Venäjä alkaa käyttää [iranilaisia] lyhyen matkan ballistisia ohjuksia”, Vindman luonnehti.

Ohjushyökkäyksiä siviilikohteisiin syksyn aikana lisännyt Venäjä on aiemmin varoittanut, että se näkisi Ukrainalle annettavan Patriot-kaluston sodan eskalaationa.

Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) on Yhdysvaltain pääasiallinen ilma- ja ohjustorjuntajärjestelmä, joka otettiin käyttöön vuonna 1982. Tällä hetkellä sitä operoidaan 18 maassa. Alunperin järjestelmä kehitettiin nimenomaisesti lentokoneiden torjuntaa varten, mutta Patriotin uudemmat versiot kykenevät torjumaan myös ballistisia sekä risteilyohjuksia ja vaanivia aseita.

Ohjusjärjestelmä koostuu kuudesta pääasiallisesta komponentista, jotka ovat ohjus, laukaisualusta, tutkajärjestelmä, ohjausyksikkö, generaattoriyksikkö sekä korkeataajuusantenni.

Nykyiset Patriot-järjestelmät käyttävät kahdenlaisia torjuntaohjuksia. Vanhempi PAC-2-ohjustyyppi turvautuu taistelukärkensä sirpalevaikutukseen, kun taas uudempi PAC-3 käyttää suoraa kineettistä tuhovaikutusta – toisin sanoen se törmää vastaantulevaan kohteeseen.

Tämä vaatii torjuntaohjukselta aiempaa parempaa liikkuvuutta. PAC-3-ohjus on myös merkittävästi kevyempi kuin PAC-2 (edellinen painaa 312 kg, jälkimmäinen noin kolme kertaa enemmän).

Keveytensä ja uudelleensuunnitellun rakettimoottorinsa ansiosta PAC-3:n kerrotaan kykenevän puolustamaan seitsemän kertaa suurempaa pinta-alaa kuin PAC-2:n. Vastaavasti jo 1990-luvulla Patriotin suojaamaksi pinta-alaksi on kerrottu 50–100 neliökilometriä.

Laukaistu torjuntaohjus kykenee 5 000 km/h lentonopeuteen ja ohjusten kantamaksi on julkisuudessa ilmoitettu jopa 300 km. Puolustusliitto Nato puolestaan kertoo, että Patriotin tutka näkee yli 150 km:n päähän.

Mikäli Ukraina todella vastaanottaa Patriot-ohjuspattereita, vaikutus taistelukentällä ei todennäköisesti ole välitön. Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen entinen komentaja kenraaliluutnantti evp Mark Hertling muistuttaa Twitterissä, että Patriotin käytön ja ylläpidon koulutus kestää kuukausia.

Yhden patterin operointi on sangen työvoimaintensiivistä, sillä siihen vaaditaan noin 90 sotilasta.