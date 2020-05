Helsingin pormestari Jan Vapaavuori muistuttaa, että Sanna Marinin (sd) hallitusten koronapäätösten toimeenpano jää Suomen kunnille ja sairaanhoitopiireille. Vapaavuori kommentoi asiaa Eurooppalaisen Suomen tuottamassa Euroopan suunta -podcastissa, jota julkaistaan Uuden Suomen verkkosivuilla.

”Olemme kaupungissa alusta alkaen lähteneet siitä, ettemme pyri päsmäröimään näitten itse rajoitusten osalta vaan luotetaan valtakunnan hallitukseen ja heidän kykyynsä tehdä oikeita päätöksiä. [..] Me tyydymme siihen, mitä valtakunta päättää eikä mulla isossa kuvassa olekaan moittimista. Samaan aikaan on hyvä mieltää se, että hallitus on se, joka pitää tiedotustilaisuuksia ja kertoo isoja uutisia niin kaikki toimet käytännössä pannaan täytäntöön ja toimeen Suomen kunnissa ja kaupungeissa ja niiden muodostamissa sairaanhoitopiireissä”, Vapaavuori sanoo.

Esimerkiksi koulutilojen avaaminen ja perusasteessa lähiopetukseen palaaminen on herättänyt kritiikkiä opettajissa.

”Ainoa mistä valtakunnan hallitusta sitten, jos sopii moittia, on se, että he eivät aina täysin tunnu tajuavan sitä, että kaikki käytännön haasteet jäävät meidän hoidettavaksi. Ja jos näitä yhdessä vähän yhdessä mietittäisiin enemmän etukäteenkin niin voisi olla, että käytäntö olisi sujuvampaa”, pormestari jatkaa.

Vapaavuoren viesti suomalaisille on, että normaaliin ei ole vielä paluuta, ja tiettyjen koronarajoitusten höllentämisestä alkava välikausi voi olla hyvinkin pitkä ja haastava.

”Ihmisten pitää ymmärtää, että vaara ei ole ohi ja tauti ei ole nujerrettu. Se, että rajoituksia ryhdytään höllentämään ei tarkoita sitä, että olisi paluu johonkin normaaliin, vaan kyllä tässä edelleen varuillaan saa olla, ja todennäköisesti vielä hyvinkin pitkään”, pormestari Vapaavuori varoittaa.

Vapaavuoren viesti on täysin erilainen kuin omistajaohjaus- ja eurooppaministeri Tytti Tuppuraisella (sd), joka maanantaina sanoi, että Suomessa ”palataan normaaliin arkeen”.

