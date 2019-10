Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden nykyinen työehtosopimus on päättymässä tänään.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ja Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle tviittasivat, että osapuolten välillä ei tänään saavutettu neuvottelutulosta.

Aalto ja Helle kertoivat, että kumpikin osapuoli arvioi seuraavaksi tilannetta ja neuvotteluja pyritään jatkamaan lähipäivinä.

Moni työehtosopimus on päättymässä tänään. Erityisesti on seurattu juuri Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden neuvotteluja, joista on odotettu päänavausta työmarkkinakierrokselle.

Teollisuusliitto kertoo, että neuvotteluissa ei edetty etenkään työaikaa koskevassa kiistassa, mikä samalla merkitsi sitä, ettei muissakaan keskeisissä asiakysymyksissä voitu edetä.

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden välisiä neuvotteluja on käyty Teknologiateollisuuden, Malmikaivosten sekä Pelti- ja teollisuuseristysalan sopimuksista.

Teollisuusliiton johtoryhmä pohtii perjantaina, mihin mahdollisiin toimiin neuvottelutilanne antaa aihetta.

Posti-väännössäkään ei ratkaisuja

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja Palvelualojen työnantajat Palta neuvottelevat parhaillaan puolestaan Postin työehtosopimuksesta, joka on päättymässä tänään.

PAU on ilmoittanut, että postin- jakelu, käsittely ja kuljetus ovat marraskuussa lakossa kaksi viikkoa, jollei neuvotteluissa päästä sopuun. Lakko on alkamassa 11.11.

Postin sovittelua jatkettiin tänään valtakunnansovittelijan johdolla.

Valtakunnansovittelijan toimisto tviittasi alkuillasta, että postin sovittelussa näkemyserot ovat niin suuret, ettei tänään päästy eteenpäin. Seuraavaa tapaamisaikaa ei sovittu.