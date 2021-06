Ruotsissa pääministeri Stefan Löfvenin (sd) vähemmistöhallitus on ajautunut uuteen kriisiin ja hallitus saattaa kaatua jo ensi maanantain luottamusäänestyksessä.

Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar esitti ensimmäisenä hallituksen kaatamista ja pian siihen yhtyivät myös ruotsidemokraatit, moderaatit ja kristilliset. Yhdessä näillä neljällä oppositiopuolueella on enemmistö Ruotsin valtiopäivillä.

”Jos hallitus menettää valtiopäivien luottamuksen, minulla on maanantaina kaksi vaihtoehtoa: ensimmäinen on uusien vaalien julistaminen ja toinen on eronpyyntö”, Löfven sanoo.

Pääministeri järjesti vielä torstaina myöhään iltapäivällä lehdistötilaisuuden, jossa hän sätti Dadgostarin vasemmistopuoluetta vastuuttomaksi ja kummasteli, mikä on saanut puolueen liittoutumaan ”oikeistokonservatiivisten” puolueiden kanssa, vaikka ne tavoittelevat kovin eri asioita.

”Nämä puolueet ovat nyt selityksen velkaa ruotsalaisille siitä, mikä heidän hallitusvaihtoehtonsa olisi.”

Uuden hallituskriisin taustalla on Ruotsin hallituksen teettämä selvitys markkinaehtoisista vuokrista, jota vasemmisto vastustaa raivoisasti. Puheenjohtaja Dadgostar ehti jo vaatia ”lakiesityksen” perumista, mihin oikeusministeri Morgan Johansson (sd) vastasi, ettei mitään sellaista voi perua, mitä ei ole olemassa.

Löfvenin hallitusohjelmassa on sovittu markkinaehtoisten vuokrien sallimisesta uudistuotannon kohteissa. Löfven sanoo sosiaalidemokraattien pitävän hallitusohjelmasta kiinni. Hallitusohjelmaan on kirjattu myös, ettei vasemmistopuolueella tule olemaan vaikutusvaltaa hallituksen politiikkaan.

(Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.)

Markkinavuokrat. Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar vastustaa markkinaehtoisten vuokrien edistämistä. Kuva: Anna Tärnhuvud

Ruotsissa ei ole tavanomaisia vuokramarkkinoita, vaan vuokrasuhteet ovat ”oikeuksia” vuokrasäänneltyihin asuntoihin. Järjestelmä on tuottanut pitkiä, pahimmillaan jopa kymmenien vuosien asuntojonoja.

Suomalaista vuokramarkkinaa muistuttaa alivuokramarkkinat, missä vuokrat ovat olleet selvästi korkeampia. Lisäksi esimerkiksi taloyhtiössä – tai ruotsalaisittain taloyhdistyksessä – asuva ei voi vuokrata asuntoaan vapaasti, vaan siihen tarvitaan yhdistyksen hallitukselta lupa. Tukholmassa lupa heltiää tavallisesti vuodeksi kerrallaan.

Uusi selvitys esittää siis nyt, että uudistuotannon kohteita voitaisiin vuokrata vapailla markkinoilla ilman vuokrasääntelyä.

Vasemmisto pelkää, että kyse olisi vain ensiaskeleesta kohti vuokrasääntelyn purkamista, kun taas Löfven korostaa, että markkinavuokrat koskisivat vain noin prosenttia koko asuntokannasta.