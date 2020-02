kuntakokeilun. ”Se on meidän työvoimapolitiikkamme suurimpia hallinnollisia uudistuksia pitkään aikaan.”

Valtiosihteeri Martti Hetemäki nostaa Kuntalehdessä esiin hallituksen 25-kohtaisen työllisyyspaketin sekä ns. kuntakokeilun. ”Se on meidän työvoimapolitiikkamme suurimpia hallinnollisia uudistuksia pitkään aikaan.”

Valtiovarainministeriön johdosta pian väistyvä Suomen vaikutusvaltaisin virkamies, kansliapäällikkö Martti Hetemäki katsoo hallituksen työllisyystoimien olevan hyvässä vauhdissa.

Hallitus on saanut rankkaa kritiikkiä ja epäilyjä osakseen työllisyystoimistaan tai niiden puutteesta. Pääministeri Sanna Marin (sd) on ilmoittanut, että hallituksella tulee olla kesän budjettiriiheen mennessä päätökset toimenpiteistä, joilla saadaan 30 000 uutta työllistä.

Hetemäki sanoo Kuntalehdessä pitävänsä hallituksen arvostelua kohtuuttomana. Hän muistuttaa työllisyystoimenpiteiden laajasta paketista, joka on pantu toimeen jo syksyllä 2019.

”Pitäisi muistaa, että hallitus päätti jo budjettiriihessään 25 kohdan paketista, ja sen toimeenpano on meneillään. Ei nyt pitäisikään olla muita toimenpiteitä valmiina”, Hetemäki sanoo Kuntalehden mukaan.

Lisäksi Hetemäki nostaa esiin kuntakokeilun, joka on aiemmissa alueellisissa kokeiluissa osoittautunut tehokkaaksi työllistäjäksi. Nyt hallitus jatkaa ja laajentaa kokeiluja.

”Kuntakokeilu on todella iso ja tärkeä asia, jonka merkittävyyttä ei ole julkisuudessakaan noteerattu. Se on meidän työvoimapolitiikkamme suurimpia hallinnollisia uudistuksia pitkään aikaan. Tulee valtavia muutoksia. Tätä me juuri tarvitsemme. Tarvitsemme lisäresursseja työllisyyden hoitoon”, Hetemäki kehuu Kuntalehdessä.

Kuntalehden mukaan vuoden 2022 loppuun saakka kestävissä työllisyyskokeiluissa on mukana yhteensä 123 kuntaa. TE-toimistojen henkilöstöä siirtyy kuntien työvoimapalveluihin, ja kuntien vastuuta työllistämisestä lisätään.

Erityisesti Tampereen pormestari Lauri Lyly on pitänyt esillä Pirkanmaan työllisyyskokeilun hyviä tuloksia ja arvostellut edellistä Sipilän hallitusta, joka lopetti kokeilun.

