Keskustan kansanedustajat kiittelevät maa- ja metsätalousministeri Jari Leppää (kesk) hänen johtamansa ministeriön esityksestä, joka sallisi suden kannanhoidollisen metsästyksen talvella 2022. Suden metsästyksen aloittamista koskeva asetus lähetettiin lausuntokierrokselle maanantaina.

”Susimetsälle jo tänä talvena”, iloitsee keskustan kansanedustaja Joonas Könttä tiedotteessaan.

Suden kannanhoidollisen metsästyksen palauttaminen on keskustan pitkään ajama tavoite.

Maa- ja metsätalousministeriön esittämä kiintiö olisi 20 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella, ja metsästys toteutettaisiin alkuvuodesta ennen lisääntymiskauden alkua. Köntän mukaan 20 yksilön kiintiö ”on toki maltillinen, mutta juuri oikea askel eteenpäin asiassa”.

”Järkilinja voittaa, kun metsästys sallitaan. Susikantaa saadaan hillittyä ja eläinten luontainen ihmisarkuus palautettua. Kenenkään ei tulisi tarvita pelätä susia omassa pihapiirissään tai lasten koulutiellä”, Könttä sanoo.

Myös keskustan maa-ja metsätalousvaliokuntaryhmä eli kansanedustajat Anne Kalmari, Mikko Kärnä, Mikko Savola ja Juha Pylväs ovat tyytyväisiä.

”Susi kuuluu Suomen luontoon, mutta ne on pidettävä ihmisarkoina ja vahingot kurissa. Suden metsästys on odotettu ja välttämätön osa susikannan hoitoa”, toteaa maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Kalmari.

Keskustalaiset korostavat, että susikanta on kasvanut viime vuosina Suomessa ja on nyt Luken arvion mukaan suurimmillaan sataan vuoteen.

Vihreät järkyttyneitä, Ohisalolta jyrkkä ei asetukselle

Keskustan hallituskumppani vihreistä puolestaan korostetaan, että susi on Suomessa yhä uhanalainen laji. Suden ei myöskään tiedetä vahingoittaneen ihmistä Suomessa vuoden 1882 jälkeen.

”Maa- ja metsätalousministeriön tekemä esitys suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimisesta on suoraan sanoen pöyristyttävä!” puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo tviittaa.

”Susi luokitellaan erittäin uhanalaiseksi eläimeksi Suomessa. Tätä asetusta ei tule missään nimessä saattaa voimaan. Susi kuuluu Suomen luontoon.”

Vihreiden kansanedustaja Jenni Pitko korostaa, että susikanta on saatu elpymään vasta 2010-luvulla ja ”suden suotuisan suojelun tason määrittäminen on vasta työn alla”. Asiantuntija-arvioiden mukaan Suomessa on noin 300 sutta ja laji on yhä EU-suojelunkin alainen.

“Uhanalaisen lajin kannan hieman elvyttyä halutaan tappaminen aloittaa heti, mitä en voi hyväksyä. Järkevää ja oikein olisi keskittyä löytämään toimivat keinot ihmisen ja suden yhteiselolle”, Pitko sanoo.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Maria Ohisalon mukaan asetusta ei tule missään nimessä hyväksyä. Kuva: Pete Anikari

Ministeri Ohisalolle vastaa Twitterissä keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu, jonka mukaan susi ”kuuluu Suomen luontoon, kyllä, mutta ei ihmisten pihoille tai lasten koulutielle”.

”Jari Leppä on oikeassa ja tehnyt hyvää työtä asian eteen. Susikanta on suurin sataan vuoteen. Harvennettavaa on. Toivon asetukselle hyvää menestystä.”

”Susien tunkeutuminen liian lähelle ihmisten elinpiiriä on iso ongelma muun muassa kotimaakunnassani Pohjois-Pohjanmaalla. Tätä todellisuutta voi olla Helsingistä käsin vaikea ymmärtää, vaikka sielläkin on viime keväänä susi nähty”, Aittakumpu sanoo tiedotteessa.

Jenni Pitkon puolestaan katsoo, että suden kannanhoidollinen metsästys on ”luonto- ja tiedevastaista populismia”.

“Metsästämisellä halutaan ‘lisätä sosiaalista hyväksyntää’, mutta jo nyt kaatolupia myönnetään jo nyt häiriötä aiheuttaville yksilöille ja silti suhtautuminen susiin ei ole muuttunut myönteisemmäksi. Susivihan lietsonnan poistamiseen ei selvästi riitä muutaman suden kaato vaan tuntuu, että vapaa tappaminen on joillekin ainut hyväksyttävä tie”, Pitko sanoo.

”Luonnonvarakeskus tutkii paraikaa susikannan kestävää minimitasoa eli ns. suotuisaa suojelun tasoa. Tämä tieto on oleellista niin suojelun kuin EU-oikeuden kannalta. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että tutkijoiden työlle halutaan viitata kintaalla ja halutaan käynnistää metsästys ennen tutkimusten valmistumista ja tieteellistä pohjaa”, vihreä kansanedustaja jatkaa.

Ministeriön näkemys: Kiintiö määritelty hyvin alhaisella riskillä, koska Luken arvio on kesken

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan kannanhoidollinen metsästys on ”yksi osa susikannan hoitosuunnitelmaa, jonka tavoitteena on turvata elinvoimainen susikanta ja samalla vastata susialueilla asuvien ihmisten tarpeisiin”.

”Metsästys on tärkeä osa suurpetojen kannanhoitoa ja nyt esitämme sen sallimista myös sudelle. Metsästyksen avulla säädellään susikannan kasvua, ehkäistään vahinkoja ja edistetään suden hyväksyttävyyttä. Metsästyksen toteutusta on valmisteltu huolellisesti ja laajapohjaisesti”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo tiedotteessa.

Kannanhoidollisen metsästyksen avulla pyritään ”vähentämään susikantaan liittyviä sosiaalisia konflikteja ja edistämään suden hyväksyttävyyttä niin, että suden suotuisa suojelutaso voidaan turvata”.

”EU:n luontodirektiivin mukaan susi on Suomessa poronhoitoalueen ulkopuolella tiukasti suojeltu laji. Suojelusta voidaan kuitenkin poiketa, jos metsästykselle asetetaan selkeä tavoite ja osoitetaan, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole. Lisäksi on varmistettava, ettei metsästys vaaranna suden suotuisan suojelutason saavuttamista”, ministeriö kertoo.

Tiedotteen mukaan kiintiö olisi 20 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella. Metsästys voidaan kohdentaa enintään neljään laumaan tai reviirin merkanneeseen pariin, jotta susikannan suotuisa suojelutaso ei vaarannu. Kiintiö ei koske poliisin määräyksellä lopetettuja susia eikä Riistakeskuksen myöntämiä vahinko- ja turvallisuusperusteisia poikkeuslupia.

Ministeriö on antanut Luonnonvarakeskukselle tehtäväksi tuottaa Suomen susikannalle suotuisan suojelutason viitearvon, jota käytetään päätöksenteon tukena. Viitearvo kuvaa populaatiokokoa, jonka avulla Suomessa saavutetaan ja ylläpidetään pitkällä aikavälillä susikannan suotuisa suojelutaso.

”Määrittelytyö valmistuu vuonna 2022, mutta Luke julkaisi 2.9.2021 väliraportin, jota maa- ja metsätalousministeriö hyödynsi asetuksen valmistelussa. Väliraportissa tunnistettiin viitearvon määrittämiseen kolme erilaista tapaa, joista ministeriö hyödynsi suden demografiaan perustuvaa mallia”, ministeriö kertoo.

Ministeriö kertoo, että Luken kanta-arvion mukaan Suomessa oli tämän vuoden maaliskuussa 28 susilaumaa eli susikanta oli suotuisalla suojelutasolla. Susilaumojen lisäksi maaliskuussa oli 20 reviirin merkannutta susiparia. Kyseessä on Suomen suurin susikanta sataan vuoteen. Suden pennut syntyvät huhti–toukokuussa, joten kanta on loppuvuodesta huomattavasti suurempi kuin maaliskuussa.

”Luken lähestymistavassa päätöksentekijä arvioi, kuinka suuri riski hyväksytään sille, että populaatio käy alle pienimmän elinvoimaisen susikannan. Pienimmän elinvoimaisen susikannan määrittelyyn valittiin kymmenen prosentin riski sille, että susi häviää Suomesta seuraavan sadan vuoden aikana. Kansainvälinen luonnonsuojeluliito (IUCN) käyttää samaa riskitasoa uhanalaisuustarkasteluissaan. Tämän jälkeen ministeriö valitsi yhden prosentin riskin sille, että susikanta tippuu alle pienimmän elinvoimaisen populaation seuraavan sadan vuoden aikana. Näillä arvoilla Luke laski Suomen susikannan suotuisan suojelutason demografiseksi viitearvoksi 24 perhelaumaa”, ministeriö kertoo tiedotteessaan.

”Ministeriö halusi käyttää hyvin alhaista riskiä, koska Luken viitearvotyö on vielä kesken, eikä demografinen viitearvo ota huomioon susikannan geneettistä vaihtelua. Vaikka Suomen susipopulaation geneettinen monimuotoisuus on tällä hetkellä hyvällä tasolla, monimuotoisuuden laskeva suuntaus on huolestuttava. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa pitkän tähtäimen tavoitteeksi saada susikanta tasolle, jolla susikannan geneettinen monimuotoisuus turvataan. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että susia siedetään nykyistä paremmin, jonka vuoksi rajoitettu metsästys päätettiin sallia demografisen suotuisan suojelutason perusteella”, tiedote jatkuu.

LUE MYÖS: