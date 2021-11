Saksa vaatii Euroopan unionilta toimia Puolan auttamiseksi kärjistyneessä rajatilanteessa.

Puola on vienyt tuhansia sotilaita Valko-Venäjän vastaiselle rajalleen, koska satojen siirtolaisten on odotettu pyrkivän maahan Valko-Venäjältä voimakeinoin. Puola kertoi maanantaina iltapäivällä, että Puolan rajalla on yli 12 000 Puolan asevoimien sotilasta valmiudessa.

Saksan virkaa tekevä sisäministeri Horst Seehofer toteaa nyt Bild-lehdelle, että EU:n pitäisi auttaa Puolaa rajalla ja tehtävä kuuluisi Euroopan komissiolle.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puolestaan vaatii, että Valko-Venäjälle asetetaan uusia pakotteita, jotka saattaisivat koskea myös kolmansien maiden lentoyhtiöitä. EU tutkii, voidaanko mustalle listalle asettaa lentoyhtiöitä, jotka ovat kuljettaneet siirtolaisia Valko-Venäjälle.

Humanitaarinen kriisi uhkaa

Siirtolaisia on lennätetty Valko-Venäjälle muun muassa Lähi-idästä, ja Valko-Venäjän johtajaa Aljaksandr Lukašenkaa on syytetty tilanteen masinoinnista.

Von der Leyenin mukaan Valko-Venäjä käyttää siirtolaisia poliittisiin tarkoituksiin ja Valko-Venäjän viranomaiset ovat vastuussa hybridihyökkäyksestä.

”Valko-Venäjän on lopetettava ihmisten henkien vaarantaminen”, von der Leyen toteaa lausunnossaan.

EU-komission varapuheenjohtaja Margaritis Schinas ja EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Josep Borrell matkustavat lähipäivinä maihin, joita tilanne koskee, estääkseen kansalaisia lankeamasta Valko-Venäjän virittämään ”ansaan”, von der Leyen kertoo.

EU selvittää von der Leyenin mukaan yhdessä YK:n kanssa, miten humanitaarinen kriisi saadaan estettyä ja varmistettua, että siirtolaiset voivat palata turvallisesti kotimaihinsa.