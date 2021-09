Lipunmyynti Suomessa ensi keväänä pelattaviin miesten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuihin on käynnistymässä.

Lippujen paikoin kovat hinnat puhuttavat jälleen kiekkofaneja.

Kisat pelataan Tampereen uudella Uros Live -areenalla ja Helsingin Hartwall-areenalla 13.–29. toukokuuta 2022.

Kumpaankin halliin mahtuu jääkiekko-otteluissa yli 13 000 katsojaa. Suomi pelaa kaikki ottelunsa Tampereella.

Ensimmäistä kertaa miesten MM-kisojen liput tulevat myyntiin arvonnan kautta. Arvontaan rekisteröityminen alkoi 2. syyskuuta ja päättyy 26. syyskuuta.

Arvonnassa on mahdollisuus voittaa osto-oikeuksia kisojen Tampereella pelattavien otteluiden päivälippuihin. Päivälipulla pääsee kaikkiin saman päivän otteluihin.

Kisojen pääsihteerin Heikki Hietasen mukaan Tampereen otteluihin tulee olemaan huima kysyntä.

”Aiemmin lipunmyynti on avattu tietyllä hetkellä, ja nopeasormisemmat ovat voineet päivystää lippuja. Toisaalta jos lipunmyynti alkaa Suomessa kello 9, se on yö jossain päin maailmaa.”

Hietasen mukaan rekisteröityminen on ollut suosittua: finaalit sekä Suomen ottelut myydään varmasti loppuun. Arvonnassa Suomen pelipäiviin rekisteröityneitä on jo kymmeniä tuhansia.

Arvonnalla saadaan Hietasen mukaan tarjottua mahdollisimman tasapuolinen mahdollisuus ostaa lippuja. Lippumäärä on rajoitettu kuuteen, jottei kukaan rohmua lippuja ja tee omaa bisnestä.

”Kannattaa osallistua arvontoihin. Se on ainoa tapa saada ainakin Suomen peleihin lippu. Jos jää lunastamattomia lippuja, niin arvontaan osallistuneilla on niihin etuosto-oikeus.”

Jäljellä olevat Tampereen otteluiden päiväliput tulevat avoimeen myyntiin 27. lokakuuta. Helsingissä pelattavien otteluiden päiväliput tulivat suoraan myyntiin syyskuun alussa. Yksittäisten pelien liput tulevat myyntiin helmikuussa.

Loppuottelu kiinnostaa ympäri maailmaa

Hietasen mukaan kisalippujen hinnat noudattavat kansainvälisten tapahtumien hintatasoa. Finaaliliput ovat halutuimpia ja kysyttyjä ympäri maailmaa, joten niiden hinta on kalliimpi.

”Aina ne ovat kyllä menneet. Meidän kulumme kisojen järjestämisestä ovat 20 miljoonaa. On selvää, että jotkut liput täytyy hinnoitella kalliimmiksi.”

Hietasen mukaan aiemmista kisoista on opittu, että myös Suomen peleihin on hinnoiteltu edullisia lippuja. Kun hallit ovat mahdollisimman täynnä, on myös kisatunnelma hyvä.

”Molemmissa kaupungeissa kisoja pääsee seuraamaan 10–20 eurolla. Päivälipulla näkee kaksi peliä, se ei ole kova hinta, ja pääsee kisatunnelmaan. Muutkin kuin Suomen pelit ovat tasokkaita.”

Suomen pelipäivien lippuhinnat vaihtelevat. Hietasen mukaan pelit on käyty läpi kiinnostavuuden perusteella.

Epätietoisuus pandemiasta jarruttaa kansainvälistä lippukauppaa. Hietasen mukaan kisoissa mennään viranomaisten säännösten mukaan.

FAKTAT Tällaisia ovat MM-lippujen hinnat Lippukategorioita neljä, lisäksi Tampereella alkulohkon peleihin on myynnissä seisomapaikkoja. Suomen pelipäivien liput maksavat 75-355 euroa. 5–12-vuotiaiden lasten liput maksavat ottelupäivästä riippuen Helsingissä 10–34 euroa ja Tampereella 13–75 euroa. Helsingissä halvin 3. kategorian päivälippu 17.5. pelattaviin Italia–Tanska ja Sveitsi–Kazakstan -otteluihin maksaa 15 euroa. Kallein päivä on 24.5., jolloin pelataan kolme ottelua: Saksa–Sveitsi, Slovakia–Tanska ja Kanada–ROC (Venäjän olympiakomitea). Hintaa premium-lipulle tulee 204 euroa, kolmoskategorian lipulle 74 euroa. Halvin ottelupäivä Tampereella on 19.5., jolloin Iso-Britannia kohtaa USA:n ja Tshekki Latvian. Seisomakatsomoon saa silloin lipun 23 eurolla. Istumapaikka 3. kategoriassa maksaa 34 euroa ja premium-katsomossa 105 euroa. Myös Tampereella kallein päivä on alkulohkon viimeinen päivä, 24.5. Ruotsi–Latvia, USA–Norja ja Suomi–Tshekki -ottelut näkee seisomakatsomosta 95 eurolla, 3. kategorian istumapaikoilta 135 eurolla ja premium-katsomossa 355 eurolla. Puolivälieriin liput maksavat 135–295 euroa. Välieräotteluita 28.5. pääsee halvimmillaan katsomaan 255 eurolla, premium-katsomopaikasta saa maksaa 455 euroa. Mikäli mielii katsomaan pronssi- ja kultaottelut, keventää 3. kategorian lippu lompakkoa 305 euroa ja premium-lippu 535 euroa. Välierät ja mitalipelit sisältävä lippupaketti maksaa 505–955 euroa, katsomosta riippuen.

”Meille tulee kyselyitä, mitkä ovat matkustussäännöt Suomeen ensi keväänä. Sehän on mahdoton sanoa.”

Venäjän olympiakomitean joukkue pelaa ottelunsa Helsingissä. Hietasen mukaan ideaalitilanteessa Allegro-junat kulkevat, eli peleihin on helppo saapua vaikka Pietarista.

Edelliset kisat Suomessa 2013

Keväällä 2021 Latviassa järjestettyjen MM-kisojen ensimmäiset ottelut pelattiin tyhjässä hallissa, mutta osaan otteluista otettiin rajoitettu määrä yleisöä.

IIHF:n sivujen mukaan alkusarjaotteluiden liput maksoivat 110 euroa, puolivälierien 165 euroa ja välierien 220 euroa. Pronssiotteluun lipun sai 280 eurolla ja finaalipeliin 340 eurolla.

Vuosina 2012 ja 2013 jääkiekon kisaisännyyden jakoivat Suomi ja Ruotsi. 2012 Helsingissä pelattuihin Suomen otteluihin liput maksoivat kategoriasta riippuen 155 tai 195 euroa. Pronssiottelun liput maksoivat 175 tai 225 euroa, ja finaaliotteluun 270 tai 320 euroa.

Tuolloin Leijonien lippuhinnat saivat kiekkofaneilta kiukkuisen vastaanoton, ja jääkiekkoliiton silloinen puheenjohtaja Kalervo Kummola joutui kritiikin kohteeksi.

Halvimmillaan esimerkiksi Bulgarian ja Kazakstanin välistä alkulohkopeliä olisi vuonna 2012 päässyt katsomaan 35 eurolla.

Hietasen mukaan lippuhintoja vertaillessa tulee muistaa, että vuosina 2012 ja 2013 Suomessa pelattiin vain osa otteluista, nyt koko turnaus, eli myös kaikki järjestelykustannukset ovat Suomen.