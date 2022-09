Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi keskiviikkoiltana puheessaan, että hänellä on ”hyviä uutisia” sodan rintamilta. Zelenskyin mukaan Ukrainan armeija on vallannut takaisin useita asutuskeskuksia, jotka ovat olleet Venäjän joukkojen miehittämiä.

Zelenskyi ei nimennyt paikkakuntia, jotka on saatu takaisin Ukrainan haltuun, BBC kertoo.

Zelenskyin ulostuloa on edeltänyt kiivas huhumylly Ukrainan mahdollisesti menestyksekkäästä vastahyökkäyksestä maan itäosissa Harkovan ympäristössä. Ukrainan viranomaiset eivät ole aiemmin kommentoineet asiaa.

Ukraina on aiemmin ryhtynyt vastahyökkäykseen eteläisen Hersonin kaupungin alueella, mutta nyt laajempi vastahyökkäys on käynnistynyt myös ukrainalaisten hallussa läpi sodan olleesta Harkovan kaupungista idän suuntaan. Joidenkin raporttien mukaan Ukrainan armeija olisi edennyt Donetskin suuntaan jo lähelle Izjumin kaupunkia, joka on Venäjän joukkojen huollon kannalta keskeinen solmukohta.

Suomalaistarkkailija: ”Näin suuria liikkeitä sodassa ei ole nähty kuukausiin”

Ukrainan läpimurrosta Harkovan alueella raportoi aiemmin sotahistorioitsija Emil Kastehelmi, joka on ylläpitänyt tiiminsä kanssa Ukraina-tilannekarttaa.

”Ukraina on päässyt jopa 30 kilometriä syvään läpimurtoon Balaklian suunnalla, Harkovan oblastissa. Venäläisten puolustus alueella on ilmeisesti hyvin heikkoa, ja joukot vetäytyvät eri suunnissa räjäyttäen siltoja takanaan. Näin suuria liikkeitä sodassa ei ole nähty kuukausiin”, Kastehelmi kertoi Twitterissä keskiviikkoiltana.

Hänen mukaansa ukrainalaiset ovat käyneet myös Lymanin kaupungin suunnalla tiedustelemassa tilannetta Donets-joen pohjoispuolella, ”ilmeisesti kohtaamatta vihollista”.

”Tilanne herättää kysymyksen siitä, miten heikoissa kantimissa Venäjän sotilaallinen kyky Iziumin ympärillä onkaan”, Kastehelmi kommentoi.

Myös Hersonissa Ukraina jatkaa taistelua, ja on Kastehelmen mukaan puskenut venäläisiä taaksepäin rintaman pohjoisosassa. Hersonin kaupunki on venäläisten hallussa.

”Tilanne on hieman rauhoittunut noin puolentoista viikon hyökkäyksen jälkeen, mutta Venäjä ei voi vielä sanoa torjuneensa Ukrainaa täälläkään.”

Myös Yhdysvaltain viranomaiset ovat kertoneet Ukrainan etenevän ”hitaasti mutta merkityksellisesti”, BBC mainitsee.

