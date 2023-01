Kuva: Outi Järvinen

Vuorineuvosten verotus on noussut käynnistyneessä vaalikeskustelussa pinnalle. Pääministeri Sanna Marinin (sd) vuorineuvosretoriikka alkaa jo vertautua Timo Soiniin, joka takavuosina uhosi, että herrojen huvikuunarit laitetaan verolle.

Vuorineuvosten veroastetta suurempi kysymys on se, tuleeko hyvinvointialueille jossakin välissä verotusoikeus.

Hyvinvointialueiden kerrotaan olevan itsehallinnollisia alueita. Niillä ei ole kuitenkaan omaa päätösvaltaa palveluista, velanotosta, omista tuloista ja investoinneista.

Käytännössä ne ovat valtion käsiohjauksessa. Toinen kysymys on, kuinka pitävä tämä käsiohjaus on. Jos hyve-alueilta loppuvat rahat, valtion on turvattava niiden järjestämien palvelujen rahoitus.

Valtio on ikään kuin perinyt saman aseman kuin kunnilla oli suhteessa sairaanhoitopiireihin. Laskut oli maksettava, käytännössä kuntien piikki oli auki.

Pikkurahoista ei ole kyse. Alueet nappaavat yli 20 miljardin euron rahoituksella liki 30 prosentin osuuden valtion talousarviosta.

Mistä työvoimaa jonojen purkuun, vaikka rahaa tulisi lisää?

Valtaosa hyvinvointialueista valittelee jo nyt rahapulaa. Tämä näkyy niiden alijäämäisissä budjeteissa. Tosin hyve-alueiden budjetit eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

”Sote-palveluissa näyttää olevan niin sekava kirjauskäytäntö, että hyvinvointialueiden välillä ei voi tehdä vertailua”, totesi hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä joulukuussa.

Hyvinvointialueet tulevat saamaan vuonna 2024 vuodelle 2023 kuuluvan lisärahoituksen, joka tulee kuntien vuoden 2022 yli talousarvion kasvaneista sote-menoista. Summan on arvioitu olevan noin 600 miljoonaa euroa.

Lisäksi STM vaatii 700 miljoonan lisäystä hyve-alueille kuluvalle vuodeksi jonojen purkamiseksi. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, voidaanko jonoja purkaa nykytyövoimalla. Ala kärsii jo nyt hoitajapulasta.

Ylipäänsä soten rahoitusmallissa on vinouma, se palkitsee väestön sairastumisesta.

Kulut kasvavat eri tahtia

Hyve-alueille tehtävässä rahanjaossa pitäisi olla nyt malttia. Pikkuhiljaa, kun tammikuun palkat on saatu maksuun, alueilla alkaa olla ylipäätään käsitys, kuinka montako ihmistä niiden riveissä on töissä. Tästäkin on nimittäin ollut joillakin alueilla epäselvyyttä.

Todennäköisesti kulut kasvavat eniten siellä, missä väkimäärä kasvaa. Näitä seutuja ei ole montaa.

Taantuvilla alueilla olisi mahdollista kohdentaa palveluja. Tietyissä sektoreissa palvelutarve kasvaa, toisissa vähenee. Näin säästöpotentiaalia voi syntyä kuin itsekseen, se pitäisi osata ottaa käyttöön.