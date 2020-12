Yhä useammat Euroopan maat ovat määränneet kiellon Britanniasta tuleville lennoille Suomen tapaan. Kieltoon on liittynyt myös Euroopan ulkopuolisia maita, kuten Kanada ja Intia.

Britannian hallitus pohti ongelmia hätäkomitea Cobran kokouksessa, minkä jälkeen pääministeri Boris Johnson rauhoitteli tilannetta. Hänen mukaansa Britannia sai tiedon koronaviruksen uuden mutaation nopeasta leviämisestä perjantaina, ja lauantaina hallitus yli yhteydessä Maailman terveysjärjestö WHO:hon.

“Teimme nopeita ja päättäväisiä toimia estääksemme uuden mutaation leviämisen Britanniassa. Työskentelemme kollegoidemme ja ystäviemme kanssa ympäri maailmaa, kuten olemme tehneet alusta asti, kehittääksemme uusia hoitoja ja rokotuksia”, Johnson sanoi maanantai-iltana.

Hänen mukaansa Britanniassa ensimmäisen rokotusannoksen on nyt saanut puoli miljoonaa ihmistä.

Ranskan hallitus ilmoitti sunnuntaina sulkevansa rajansa kahdeksi vuorokaudeksi myös rekoilta ja lauttaliikenteeltä. Rajan sulkeminen aiheutti ongelmia Britannian vilkkaimmassa satamassa Doverissa. Satamaan oli jo pitkiä rekkajonoja, jotka johtuivat lisääntyneestä tavaraliikenteestä ennen joulua ja brexitin siirtymäajan päättymistä vuodenvaihteessa.

Johnson kertoi keskustelleensa presidentti Emmanuel Macronin kanssa tilanteesta positiivisessa hengessä.

“Yritämme löytää mahdollisimman nopeasti ratkaisua, joka mahdollistaisi tavarakuljetusten käynnistämisen uudelleen Ranskaan ja varmistaaksemme sen, että rekat voivat matkustaa molempiin suuntiin koronaturvallisesti”, Johnson lupasi.

Hän korosti, että Dover oli ainoa satama, jossa ongelmia on esiintynyt. Britannia on varautunut ruuhkiin uusilla parkkipaikoilla, ja jonot oli saatu iltaa kohti pienenemään.

“Tämä koskee vain ihmisten käsittelemää lastia eli se on vain 20 prosenttia mantereelle menevästä ja sieltä tulevasta tavaraliikenteestä. Se merkitsee, että suurin osa ruoasta ja lääkkeistä ja muista toimituksista tulee ja menee normaalisti”, Johnson kertoi.

Opposition työväenpuolueen johtaja Keir Starmer kuvasi aiemmin Britannian tilannetta järkyttäväksi ja virusta hallitsemattomaksi. Hän kuulutti pääministeri Johnsonilta johtajuutta ja selkeitä ohjeita, ja lupasi puolueeltaan yhteistyötä uusien toimien toteuttamisessa.

“Tämä on nyt todellinen hätätilanne. Uskon, että britit jälleen kerran pystyvät vastaamaan haasteisiin, kuten he ovat tehneet pandemian joka vaiheessa. Mutta he odottavat hallitukselta samaa. Emme enää halua ylilupauksia ja väärää toivoa, ei enää hämmentäviä viestejä ja hidasta päätöksentekoa”, Starmer sanoi.

Vähittäiskauppaa edustavan British Retail Consortiumin mukaan tällä hetkellä kauppojen varastoissa on riittävästi ruokaa joulun ajaksi. Tilanteen pitkittyminen voisi johtaa varsinkin tuoretuotteiden pulaan.

Britannia ja EU eivät edelleenkään ole saaneet loppuun neuvotteluja vapaakauppasopimuksesta ja muusta uudesta suhteesta. Jos sopimusta ei ole vuoden lopussa, kaupassa tulevat voimaan Maailman kauppajärjestö WTO:n määräykset ja tullit monille tuotteille.

Johnson toisti tiedotustilaisuudessa, että Britannia kukoistaa ilman sopimustakin.

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon ja useat eri tahot ovat vaatineet hallitusta pyytämään EU:lta pidennystä brexitin siirtymäajalle, koska tilanne on niin vakava.