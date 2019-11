Poliisi epäilee ulkomaalaistaustaisen naisen syyllistyneen paritukseen Kajaanissa. Oulun poliisin ulkomaalaistutkintayksikkö tapasi lokakuussa ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä viitteitä seksipalveluiden myynnistä hierontapaikassa Kajaanissa.

Naisella oli yritystoimintaa kolmella eri paikkakunnalla. Poliisi epäilee naisen järjestäneen laillisen hierontatoiminnan ohessa seksuaalipalvelujen myyntiä toimitiloissaan.

Poliisi epäilee naisen saaneen taloudellista hyötyä, kun hän oli järjestänyt tilan seksuaalipalvelujen myyntiä varten. Poliisin mukaan nainen oli vakiintuneena osana omaa liiketoimintaansa majoittanut seksuaalipalveluja myyneitä naisia yritystiloihinsa.

”Osa seksuaalipalveluja myyvistä naisista oli kielitaidottomia ja täysin riippuvaisia "Madamesta" Suomessa oleskellessaan. Hierontaa mainostettiin nettisivustolla, joka oli tarkoitettu seksikontakien sopimiseen. Nettipalvelun mukaan seksuaalipalvelujen mainostaminen sivustolla on kiellettyä”, poliisin tiedotteessa todetaan.

Suomessa itse seksin myyminen ilman parittajaa ei ole rikoslaissa rangaistava rikos.

Perusmuotoisesta paritusrikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. Seksin ostaminen on rangaistavaa silloin, kun seksin ostaja on tietoinen siitä, että kyseessä on seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö.

Jos epäilty on kolmannen maan kansalaisen, seksuaalipalvelujen myynti on ulkomaalaislain mukainen käännytysperuste. Jos seksiä myyvällä kolmannen maan kansalaisella on oleskelulupa johonkin EU-maahan, hänet voidaan käännyttää siihen maahan, jossa hänellä on oleskelulupa.

Rikoksesta epäilty oli tutkintavankina esitutkinnan aikana. Esitutkinta on suoritettu ja asia siirtyy loppulausunnon jälkeen syyttäjälle syyteharkintaan.