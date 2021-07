Jalkapallon EM-kisat ovat tuoneet tuhansia ihmisiä yhteen pitkästä aikaa. Vaikka virus leviää, riskiryhmien rokotesuoja on monissa maissa jo hyvä.

Venäjällä pohditaan rokotuspakkoa pohditaan

Pietarissa pelataan perjantaina jalkapallon EM-kisojen puoliväli­eräottelu Sveitsi–Espanja. Katsomossa on myös suomalaisia, joista osa menee otteluun sammutetuin lyhdyin. Futisfanit ovat joutuneet parin viime viikon aikana valtaisan mediakohun keskelle, ja heidän matkustamistaan Pietariin kisoja seuraamaan on arvosteltu ankarasti.

Ja kyllähän meno Suomi-otteluiden yhteydessä aika riehakkaaksi muodostui. Kenties alkoholin vaikutuksesta johtuen maskien käyttö ja turvavälit unohdettiin. Valokuvaustarkoituksessa tehdyt poseeraukset ja kaulailut venäläisfanien kanssa ovat epäilemättä lisänneet tartuntoja.

Kisaturistien totaalinen syyllistäminen on kuitenkin kohtuutonta. Ainakin viralliset tartuntaluvut Venäjällä olivat kevään aikana pitkään hyvin vakaita, ja uudet tartunnat lähtivät rajuun nousuun juuri Suomi–Venäjä-ottelun aikoihin. Vasta tässä vaiheessa myös tiedot tarttuvamman deltavariantin maihinnoususta Venäjälle alkoivat yleistyä.

Kisojen yhteydessä Suomeen saapuneiden tartuntojen tapauksessa erikoisin asia on suomalaisen viranomaistoiminnan pettäminen. Facebookin jalkapallofoorumeita seuraamalla oli ilmiselvää, että Suomen otteluihin matkustaa tuhansia suomalaisia.

Olisi voinut kuvitella, että raja- ja terveysviranomaisilla olisivat olleet käytössään ainakin alustavat aikataulut bussien rajanylityssuunnitelmista.

Aikataulujen pohjalta olisi ollut helppoa toimittaa rajalle tarvittavia lisäresursseja. Näin ei käynyt, ja Suomi–Belgia-pelin jälkeen suuri osa rajanylittäjistä jouduttiin päästämään takaisin Suomeen ilman koronatestiä.

Kesäkuun aikana koronatartuntojen määrä Venäjällä on kaksinkertaistunut nykyiseen yli 20 000 tapaukseen päivässä. Vaikuttaa siltä, että maassa oltaisiin vasta nyt kunnolla heräämässä asian vakavuuteen.

Vain noin 15 prosenttia väestöstä on toistaiseksi rokotettu kertaalleen, ja mediassa on alettu spekuloida mahdollisilla pakkorokotuksilla. Tällä ­viikolla Moskovassa lisäksi ilmoitettiin, että jo aikaa sitten rokotteen saaneille ryhdytään tarjoamaan tehosterokotetta.

Presidentti Vladimir Putin toisti pari päivää sitten aikaisemman kantansa, jonka mukaan rokotuspakkoa ei ole tulossa tiettyjä avainaloja lukuun ottamatta. Jos tautitilanne huononee edelleen, saattaa presidentin mielipide muuttua.

Uusi nousu ja helpotuksia Britanniassa

Britannian uusista koronatartunnoista lähes kaikki ovat deltavarianttia, tutkimuksen mukaan 95 prosenttia sekvensoiduista tapauksista.

Positiivisten testitulosten määrä lähti toukokuussa jälleen nousuun. Tapauksia on ollut jo yli 25 000 päivässä, millä tasolla oltiin viimeksi tammikuun loppupuolella.

Sairaalaan joutuneiden ja ­kuolleiden määrät ovat kohonneet vain vähän eivätkä samassa suhteessa kuin ­vuoden alussa. Tämä lasketaan rokottamisen ansioksi, sillä sairastuneista suurin osa on ollut rokottamattomia nuoria aikuisia.

Briteistä 85 prosenttia on nyt saanut yhden annoksen ja yli 62 prosenttia molemmat rokoteannokset.

Loppujen koronarajoitusten pitäisi poistua 19. heinäkuuta. Uusi terveysministeri Sajid Javid kertoi alkuviikolla, että päivästä pidettäisiin kiinni ja viruksen kanssa ”on opittava elämään”.

Entinen valtiovarainministeri Javid palasi hallitukseen viikonvaihteessa, kun Matt Hancock joutui eroamaan kohun jälkeen. Julkisuuteen tuli kuvia hänestä koronarajoitusten vastaisesti suutelemassa toimistossaan avustajaansa.

Jalkapallon EM-kisojen välierät ja finaali järjestetään ensi viikolla Lontoon Wembleyn stadionilla, jossa yleisöä on kasvatettu kisojen edetessä. Arvostelusta huolimatta kuhunkin peliin pääsee 60 000 katsojaa eli kaksi kolmasosaa katsomon kapasiteetista.

Ottelut kuuluvat pilottitapahtumiin, joihin vaaditaan rokotukset tai negatiivinen testitulos.

”Uefa kantaa ison vastuun”

Saksassa tartuntatilanne on erittäin kovan kevään jälkeen nyt hyvin hallinnassa, vaikka deltavariantin osuus uusista tartunnoista on viime päivinä kasvanut voimakkaasti.

Tartuntatilannetta seuraavan Robert-Koch-instituutin mukaan ­torstaina todettiin 892 uutta tartuntaa, mikä on 116 vähemmän kuin viikko sitten. Keväällä päivittäisiä tartuntoja oli pahimmillaan pitkälti yli 20 000.

Seitsemän päivän ilmaantuvuusluku 100 000:ta asukasta kohti on nyt viisi, kun 50 on määritelty kriittiseksi rajaksi.

Hyvistä luvuista huolimatta viranomaiset varoittavat, että deltavariantin vuoksi koronarajoitusten purkamista on pakko jarrutella. Jo nyt näyttää selvältä, että kouluissa ei syksyllä voida siirtyä täysin normaaliin opetukseen.

Liittokansleri Angela Merkelin hallituksessa istuvien sosiaalidemokraattien terveysasiantuntija Karl Lauterbach syyttää Euroopan tilanteen pahenemisesta suoraan Euroopan jalkapalloliittoa Uefaa.

Kuluneen viikon tiistaina Saksan ja Englannin puolivälieräottelua ­seurasi 45 000 ihmistä Lontoon ­Wembleyllä, ja loppuotteluun ollaan päästämässä 60 000 katsojaa.

Lauterbachin mukaan tiistain pelissä sadat saivat tartunnan ja he tartuttavat taas tuhansia.

”Uefa kantaa vastuun monien ihmisten kuolemasta”, peleistä jo etukäteen varoittanut Lauterbach latasi Twitterissä.

Myös muut johtavat saksalaispoliitikot ovat arvostelleet Uefan linjausta.

Delta leviää vauhdilla myös Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa tiedetään hyvin, että deltavariantti on aiheuttanut virustartuntojen jyrkän kasvun Venäjällä. Maan tartuntatautiviranomaisen CDC:n mukaan deltavariantista on tulossa hallitsevin viruksen variantti myös Yhdysvalloissa.

Kesäkuun 19. päivänä uusista virustartunnoista 20 prosenttia oli deltavarianttia. Neljä päivää aiemmin CDC oli julistanut deltan huolestuttavimmaksi variantiksi, sillä todisteiden mukaan se on selvästi muita virusvariantteja tarttuvampi ja aiheuttaa vakavampia oireita.

Intiasta peräisin olevan muunnoksen leviämisestä huolimatta Yhdysvallat ei ainakaan toistaiseksi ole asettanut uusia kokoontumisrajoituksia, vaan niiden asteittaista purkamista on jatkettu. Yhdysvaltoihin lentävien täytyy esittää negatiivinen koronatesti, joka on otettu korkeintaan kolme päivää ennen lentoa, tai heidän täytyy osoittaa, että he ovat toipuneet koronaviruksesta korkeintaan kolmen kuukauden aikana ennen lentoa.

CDC suosittelee edelleen kasvosuojusten käyttöä ravintoloissa ja sisätiloissa järjestetyissä kokoontumisissa rokottamattomille. Vain muutamat osavaltiot kuitenkin vaativat tätä.

Asiantuntijat pelkäävät, että jos rokotusvauhtia ei lisätä, deltavariantin leviäminen voi johtaa tartuntojen jyrkkään kasvuun osavaltioissa, joissa merkittävä osa väestöstä on edelleen rokottamatta. CDC:n johtajan Anthony Faucin mukaan deltavariantti on tällä hetkellä ”suurin uhka” koronaviruksen kukistamiselle Yhdysvalloissa.

Kiinaa pitää tiukat rajoitukset voimassa

Virallisesti koronavirus­epidemia ­kukistettiin Manner-Kiinassa jo vuoden 2020 puolella. Vuoden 2021 aikana yksittäiset tartuntaryppäät ovat käsittäneet virallisten lukujen mukaan vain joitain kymmeniä ihmisiä.

Kiina asetti heti pandemian ­alussa erittäin tiukat rajoitukset maan ­sisällä ja käytännössä sulki maan rajat ulkomaalaisilta. Rajoitusten noudattamista maassa valvottiin tarkasti, minkä lisäksi älypuhelimien avulla toteutettu taudin leviämisen seurantajärjestelmä otettiin käyttöön.

Sittemmin maan rajojen sisällä olleet rajoitukset on purettu. Tapahtumia ja juhlia pidetään normaalisti. ­Esimerkiksi Kiinan kommunistisen puolueen satavuotisjuhlallisuuksiin Taivaallisen rauhan aukiolla osallistui 70 000 ihmistä.

Maan rajat pysyvät kuitenkin kiinni, ja Kiina on ilmoittanut jatkavansa rajoituksia ainakin vuoteen 2022 asti. Kiinan on määrä järjestää talviolympialaiset Pekingissä vuoden 2022 helmikuussa.

Hongkongin ­erityishallintoalueella julkiselle paikalle ei saa kokoontua yli neljä ihmistä kerrallaan, mutta urheiluharrastukset ovat jatkuneet normaalisti. Ravintoloissa saa olla henkilökunnan rokotustilanteesta riippuen neljästä kuuteen henkilöä yhdessä pöydässä.

Lennot Britanniasta Hongkongiin on keskeytetty deltavariantin pelossa. Hongkongiin palatessa odottaa lähtömaasta ja saaduista rokoteannoksista riippuen viikosta enimmillään kolmeen viikkoon jatkuva omakustanteinen hotellikaranteeni.

Suomesta palaavia täysin rokotettuja odottaa tällä hetkellä seitsemän päivän karanteeni.

