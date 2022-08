Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) ministeriössään teettämä selvitys Suomen osallistumisesta Afganistanin kriisinhallintaoperaatioihin lähes kahden vuosikymmenen ajan vuosina 2002–2021 julkaistiin maanantaina.

Suomen sotilaallisen kriisinhallinnan työ Afganistanissa päättyi kesällä 2021 länsimaisten joukkojen vetäytyessä maasta.

”Kaksi vuosikymmentä operaatiossa on pitkä aika suomalaisessa sotilaallisessa kriisinhallinnassa. Halusin teettää virkamiestyönä puolustushallinnon sisäisen selvityksen operaation vaiheista, käytetyistä resursseista, tappioista ja saaduista hyödyistä”, puolustusministeri Kaikkonen sanoo.

”Suomi maksoi operaatiosta kalliin hinnan. Kaksi suomalaista sotilasta kaatui ja 15 sotilasta haavoittui. Omaisten surua ja yksittäiselle sotilaalle aiheutunutta läpi elämän mukana seuraavaa vammaa ei voi mitata millään mittarilla. Suomi kiittää teitä uhrauksestanne ja kunnioittaa kaatuneiden muistoa.”

Selvityksessä arvioidaan Afganistan-operaatioon osallistumisen onnistumista muun muassa Suomen puolustuspolitiikan ja kansallisen puolustuksen näkökulmasta.

”Vaikka Afganistanin operaatiot kokonaisuudessaan eivät onnistuneet saavuttamaan tavoitteitaan Afganistanin vakauttamisesta, puolustushallinnon näkökulmasta voidaan kuitenkin katsoa Suomen osallistumisen Afganistanin kriisinhallintaoperaatioihin saavuttaneen sille asetetut kansalliset tavoitteet”, raportin keskeinen johtopäätös kuuluu.

Raportin mukaan puolustushallinto on täyttänyt valtiojohdon asettamat osallistumistavoitteet sekä ISAF- että RS-operaatioissa ja ”osallistuminen on sille asetetuilla resursseilla tuottanut riittävän vaikuttavuuden tavoitteisiin verrattuna”.

”ISAF- ja RS-operaatioiden vakauttava vaikutus turvallisuustilanteeseen mahdollisti osaltaan Afganistanin yhteiskunnan kokonaisvaltaista kehittämistä, ja muun muassa naisten työnteon ja vuosittain yli kahdeksan miljoonan lapsen, joista kolmasosa tyttöjä, koulunkäynnin. Afganistanin pidempiaikaisessa vakauttamisessa kansainvälinen yhteisö kuitenkin epäonnistui.”

”Suomen kriisinhallintaosallistuminen muodosti hyvin pienen osan Afganistanin kriisinhallintaosallistumisen kokonaisresursseista, ja näin ollen suomalaisten joukkojen vaikutusmahdollisuudet Afganistanin turvallisuustilanteeseen olivat vähäiset.”

”Suomen asema Naton kumppanimaana on noussut korkealla tasolle”

Kansalliset hyödyt Suomen kannalta olivat raportin mukaan moninaiset. Osallistuminen on parantanut merkittävästi Puolustusvoimien valmiutta, kykyä ja yhteensopivuutta monikansallisissa yhteisoperaatioissa, ja osallistumisesta saatiin hyvä kansainvälinen vertailupohja joukkojen suorituskyvystä ja sen kehittämisestä.

Osallistuminen on myös ”kehittänyt tuhansien reserviläisten sotilaallista suorituskykyä hyödynnettäväksi kotimaan puolustuksen järjestelyissä”.

Vaikka operaatioon osallistumisella on saavutettu paljon hyötyjä kansalliselle puolustukselle, ”on huomattava, että monet kriisinhallintaoperaatioissa käytössä olleet menetelmät ja toimintamallit ovat kehitetty operaatioiden toimintaympäristön takia ja vain niihin soveltuviksi”, selvityksessä todetaan.

Puolustushallinnon näkökulmasta Suomen osallistumisen tavoitteista keskeisimpiä oli ”Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittiset intressit toimia osana länsimaiden muodostamaa koalitiota” – siis muun muassa suhde Yhdysvaltoihin ja kumppanuusyhteistyö Naton kanssa. Tästä näkökulmasta operaatio oli menestys, selvityksen voi lukea.

”Nato-operaatioihin osallistuminen on vaikuttanut myönteisesti Suomen asemaan Naton kumppanimaana. Suomalaisjoukkojen yhteistoimintakyky Naton ja tärkeimpien kumppanimaiden kanssa parantui merkittävästi Afganistanin operaatioiden aikana. Yhteistyö Afganistanissa vaikutti myönteisesti puolustusyhteistyösuhteen kehittymiseen erityisesti Yhdysvaltojen, Saksan ja Ruotsin kanssa”, raportissa listataan.

Puolustusministeri Kaikkosen mukaan Suomi on osallistumalla Afganistanin operaatioihin saavuttanut arvostetun ja luotettavan kumppanin maineen.

”Suomen kahdenvälinen ja monenvälinen puolustusyhteistyö on syventynyt ja Suomen asema Naton kumppanimaana on noussut korkealla tasolle. Osallistumisesta on lisäksi saatu hyötyä kansalliselle puolustukselle; toimintatapoja ja varusteita on kehitetty saatujen kokemusten mukaisesti. Operaatioiden jälkeen Suomella on noin 2500 erittäin vaativissa olosuhteissa palvellutta sotilasta aktiivipalveluksessa ja reservissä”, Kaikkonen summaa.

Tulevaisuuden kriisinhallintaoperaatioissa Suomen on raportin mukaan tärkeää määrittää, mitä Suomi kansallisesti haluaa kussakin operaatiossa saavuttaa.

”Suomella voi, ja tulee, olla myös omat kansallisesti määritellyt tavoitteet operaatio-osallistumiselleen. Tavoitteet ja niiden saavuttamisen arviointi tulee aina suhteuttaa realiteetteihin.”

Sotilaallisen kriisinhallinnan toteutuneet kustannukset Afganistanin operaatioissa vuosina 2002–2020 olivat Suomelle yhteensä 315 miljoonaa euroa.

Puolustusministeriön selvitys on osa valtionhallinnon arviotyötä Afganistanin-operaatioon osallistumisen vaikutuksista. Ulkoministeriön koordinoima valtioneuvoston Afganistanin kriisinhallintaoperaatiota koskeva kokonaisarvio laaditaan eduskunnalle vuoden 2022 aikana.