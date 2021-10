The New York Times kertoo, että Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on käynnistänyt oman sosiaalisen median alustansa. Trumpin mukaan hän aikoo pystyttää mediatalomahdin, ja sen kärjessä on Truth Social, uusi Twitterin kaltainen somepalvelu.

Trumpin mukaan Truth Social vastustaa teknojättien tyranniaa.

Alle kahdessa tunnissa Trumpin julistuksen jälkeen Truth Social oli korkattu, eikä palvelua ole edes julkaistu vielä.

Trumpin mukaan Truth Socialista kiinnostuneet saivat ilmoittaa itsensä odotuslistalle. Tämä riitti Anonymousiin kytköksissä oleville hakkereille. Tuota kautta hakkerit haalivat sen verran johtolankoja, että he onnistuivat paikallistamaan vielä julkaisemattoman Truth Socialin kehitysversion ja ujuttivat itsensä sovelluksen järjestelmiin.

Ilottelevat hakkerit eivät kuitenkaan tehneet Truth Socialille vahinkoa vaan tyytyivät vain luomaan valetilejä niin Trumpille, äärioikeistolaisille Stephen K. Bannonille, QAnon-hörhö Ron Watkinsille kuin Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorseylle.

Trumpin nimissä väärennetyillä tileillä hakkerit esittelivät kuvia kakkivista possuista, kirjoittivat voimasanojen kyllästämiä raivonpurkauksia Dorseyta kohtaan ja ihmettelivät, missä Trumpin vaimo mahtaa olla.

Hakkerit kertovat, että tempullaan he havainnollistivat, miten Truth Social on tietoturvaltaan hapero kuin mikä, ja kuinka siinä on varsin helppoa luoda valetilejä kenen tahansa nimissä, kuten vaikkapa entisen presidentin.

Truth Social julkaistaan marraskuussa.