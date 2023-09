Kansalaisaloite sähkön hintakatosta keräsi tukea eduskunnan lähetekeskustelussa yli puoluerajojen. Aloitteessa esitetään, että eduskunta selvittäisi kiireellisesti mahdollisuudet säätää laki sähkön hintakaton käyttöön ottamiseksi tavoitteena kohtuuhintainen sähkö myös poikkeusoloissa.

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Hallitusohjelman mukaan hallitus pyrkii vaikuttamaan siihen, että sähkön hinnoittelumekanismia kehitetään arjen kustannusten ja oikeudenmukaisuuden kannalta oikeaan suuntaan. Hallitus varautuu myös asettamaan sähkön vähittäismyynnin hintoja väliaikaisesti sääntelyyn sähkömarkkinoiden poikkeuksellisen hintakriisin aikana.

Energia-asioista vastaava ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok) kertoi elokuussa, että hallitus suunnittelee sähkön hintakattoa, joka voitaisiin ottaa käyttöön poikkeuksellisen hintakriisin aikana. Keväällä eduskunta edellytti lainsäädännöllisten välineiden valmistelua, joilla kyetään vastaamaan kohtuuttomaan energian hintojen nousuun poikkeuksellisessa markkinatilanteessa.

Vasemmistoliiton mielestä hallituksen tulee valmistella ja säätää pysyvästi lakiin tarvittaessa käyttöön otettavasta välineestä, joka mahdollistaa katon asettamisen kuluttajien maksaman sähkön hinnalle, totesi Laura Meriluoto (vas). Kalliiden määräaikaissopimuksen vankeina olevia kotitalouksia on autettava ja mahdollistettava niille kohtuuttomista sopimuksista irtaantuminen, hän vaati.

Kohtuuttomat sopimukset nosti lähetekeskustelussa esiin moni muukin, muun muassa keskustan Katri Kulmuni, jonka mukaan määräaikaisista, korkeista sähkösopimuksista tulisi päästä eroon. Kulmuni myös muistutti, että lainsäädäntötyö on hyvin monimutkaista ja erityisesti sähkömarkkinajärjestelmä on monisyinen.

Eduskunta edellytti keväällä myös, että valtioneuvosto ryhtyy kiireellisesti tarvittaviin toimenpiteisiin määräaikaisten sähkösopimusten piirissä olevien kuluttajien aseman kohtuullistamiseksi.

Perussuomalaisilta tuli omia kokemuksia

Perussuomalaisten Jaana Strandman paljasti olevansa yksi kohtuuttomaan sopimukseen sortunut. Hän huomautti, että sähköyhtiöt keräsivät poikkeuksellisen suuria voittoja korkeiden hintojen takia ja myös valtio ja kunnatkin saivat omansa hintojen noususta verojen muodossa.

”Viime talvi osoitti, että sähkön hinta voi moninkertaistua ja ylittää kaikki ennakkoarviot. Monet kotitaloudet ja yritykset joutuivat ahdinkoon kohtuuttomiksi nousseiden hintojen takia – myös allekirjoittanut maksoi useiden kuukausien ajan 46 sentin hintaa, ja mielestäni se oli kohtuuton, kun vielä samaan aikaan oli useita sähkökatkoksia. Vieläkin on paljon talouksia, jotka maksavat viime talven sähkölaskuja”, Strandman sanoi eduskunnassa.

”Ylisuuret voitot, joita on kerätty kuluttajahinnoista, tulisi verotuksen kautta tai asiakashyvityksenä palauttaa asiakkaille. Tärkeintä kuitenkin on, että sähköä on riittävästi markkinoilla ja oma tuotanto kasvaa sataan prosenttiin tarpeesta. Se takaa hintojen vakauden. Lisäksi hallitusohjelmassa vahvistetaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltaa muutoksenhaussa Energiaviraston valvontamallia koskevassa päätöksessä. Hallitus on tarttunut asiaan.”

Myös Juho Eerola (ps) kertoi omasta kokemuksesta viime talvena, kun ”hurjat hintapiikit laittoivat ainakin sähköllä taloaan lämmittävät ihmiset polvilleen”. Hänen mukaansa edellinen hallitus keksi vasta ihan viime metreillä sähköhyvityksen, josta Eerolan perhe sai helpotusta.

”Minä kulutin perheeni kanssa paljon sähköä, ja meillä meni monta kuukautta, että oli yli 1 000 euron laskut. Mutta siihen aikaan, kun istuin tuolla puhemiehen tuolilla, en varsinaisesti ollut palkkakuopassa, joten pystyin ne maksamaan, ja nyt olen sitten, kiitos edellisen hallituksen, saanut mukavat hyvitykset. Sitten kesän ja syksyn aikana neljä sähkölaskua on tullut, missä on lukenut, että nolla euroa on se hinta. Tämänkaltaisia ihmisiä se sitten hyödytti. Eli ne hyvitykset eivät tulleet silloin, kun niitä olisi todellakin tarvittu”, viime kaudella varapuhemiehenä toiminut Eerola sanoi.

Marinin hallituksen mallissa puutteita

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne myönsi Marinin hallituksen mallin puutteet. Hän suhtautui hyvin varauksellisesti hintasääntelyyn.

”Myönnän, että edellisen hallituksen malli oli lopulta haulikolla ampumista ja tältä osin aika tehoton. Raha ei, niin kuin tuossa edustaja Eerolakin totesi, välttämättä kohdentunut kaikille oikein nopeassa, vaikeassa tilanteessa. Nyt hallituksella on nähdäkseni, toivottavasti, aikaa ja mahdollisuus katsoa, miten rakennettaisiin sellainen malli, joka varmistaa sen, että jos meillä tulee pulaa energiasta ja sen kustannukset käyvät kohtuuttomiksi joillekin kotitalouksille tai yrityksille, tuetaan kohdennetusti niitä, jotka sitä tarvitsevat, kuitenkin huolehtien siitä, että tosiaan kannustimet siihen puhtaan energian tuotantoon kaikin tavoin ja sen käytön joustavuuteen ja säästäväisyyteen säilyvät”, Harjanne sanoi.

LUE MYÖS Sähkön hinta on nyt ennennäkemätön Suomessa – Arvio talven tilanteesta

Myös vihreiden ex-ministeri Krista Mikkonen myönsi, ettei Marinin hallituksen malli ollut täydellinen.

”Se ei kohdentunut niin tarkasti kuin olisi pitänyt, ja todellakin siinäkin tapauksessa sitten rahat tulivat aika lailla viiveellä, tosin siinä oli myös elementtejä, että myös kaikkein pienituloisimmat pystyivät saamaan suoraan tukea ja toimeentulotuen ja muuta kautta he pystyivät saamaan energialaskujaan maksettavaksi”, Mikkonen sanoi.

Sähkön hintakatossa olisi hänen mukaansa oikeastaan ihan sama ongelma sen suhteen, että suurimman hyödyn saavat kaikkein hyvätuloisimmat.

”Sen takia tietysti on tärkeätä, että meillä on sellaiset mallit, jotka toisaalta myös kannustavat sähkön säästämiseen mutta varmistavat kuitenkin, että se välttämätön sähkö ja energia ei ole kenellekään liian kallista. Sen takia toivon, että tätä työtä nimenomaan tämän pohjalta tehtäisiin.”

