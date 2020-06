Kuva: U.S. National Guard

Arizonan osavaltio ilmoitti maanantaina baarien, kuntosalien, elokuvateatterien ja monien muiden liiketilojen sulkemisesta jälleen 30 päivän ajaksi. Kuvernööri Doug Duceyn mukaan koronatartuntojen uusi ryöppy osavaltiossa on ”brutaali”, uutiskanava CNN kertoo.

Myös esimerkiksi vesipuistot suljetaan ja yli 50 hengen tilaisuudet kielletään. Koulujen avautumista lykätään osavaltiossa elokuun 17. päivään. Ja vaikka Yhdysvaltain kansallispäivä 4. heinäkuuta lähestyy, kielletään yli kymmenen hengen kokoontumiset uima-altailla, myös yksityisillä.

Koronatartuntojen kokonaismäärä on noussut Arizonassa kymmenessä päivässä 46 000 tartunnasta lähes 75 000 tartuntaan, CNN kertoo. Suurin tartuntamäärien kasvu on tapahtunut 20-44-vuotiaiden ikäryhmässä, joita on sairaalahoidossa olevista Arizonan koronapotilaista nyt 22 prosenttia.

”Oletuksemme on, että ensi viikolla lukumme ovat pahempia. Kestää viikkoja ennen kuin rajoitusten vaikutus näkyy.”

Avautuakseen kuukauden päästä yritysten täytyy sitoutua turvamääräysten noudattamiseen.

CNN:n mukaan kaikkiaan 16 osavaltiota Yhdysvalloissa on perunut tai lykännyt yhteiskunnan avaamissuunnitelmia koronatartuntojen lähdettyä uuteen nousuun. Baarit on määrätty kiinni myös Texasissa ja osassa Kaliforniaa, ja Floridassa rantoja on suljettu lomaviikonlopun lähestyessä sekä ravintoloissa tapahtuvaa anniskelua rajoitettu koko osavaltiossa.

Yhdysvalloissa raportoitiin noin 41 000 uutta tartuntaa maanantaina. Kaikkiaan Yhdysvaltain tartuntamäärä on jo lähes 2,6 miljoonaa.

Michiganissa yli 100 tartuntaa yhdestä baarista

Yksittäinen esimerkki ravintoloiden ja erityisesti baarien riskialttiudesta löytyy East Lansingista Michiganin osavaltiosta. Ainakin 107 uutta koronatartuntaa on jäljitetty paikalliseen olutkuppilaan 12.-20. kesäkuuta välisenä aikana. Joukossa on myös jatkotartuntoja ihmisille, jotka eivät ole käyneet ravintolassa.

Panimokuppila oli oman ilmoituksensa mukaan noudattanut terveysohjeita sekä henkilöstön että asiakkaiden väljyyden osalta ja ottanut vastaan vain 50 prosenttia normaalista asiakasmäärästä. Se oli jopa kehottanut asiakkaita käyttämään kasvosuojaa odottaessaan tilausjonossa, mutta yrityksen mukaan asiakkaiden toiminnan valvominen erityisesti näiden jonottaessa jalkakäytävän puolella oli hankalaa.

Ravintola on sulkenut ovensa väliaikaisesti, ja tauon aikana se aikoo asentaa ilmanpuhdistajia tiloihinsa.

LUE SEURAAVAKSI: