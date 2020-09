Ravintola-alalla on käynnistynyt merkittävä määrä lomautuksia viime keväästä lähtien.

Lomautuksia päällä. Ravintola-alalla on käynnistynyt merkittävä määrä lomautuksia viime keväästä lähtien.

Lomautuksia päällä. Ravintola-alalla on käynnistynyt merkittävä määrä lomautuksia viime keväästä lähtien.

Suomen Yrittäjät haluaa väliaikaisesti kaksinkertaistaa lainsäädäntöön kirjatun ajan, jonka jälkeen lomautetulla työntekijällä on oikeus irtisanoutua ja saada työnantajalta irtisanomisajan palkka. Aikaraja on nykyisellään 200 päivää, mutta koronaviruksen luoman tilanteen takia Yrittäjät nostaisi aikarajan 400 päivään eli yli vuoteen.

Yrittäjien mukaan muutos turvaisi työpaikkoja ja ehkäisisi konkursseja.

Koronaviruksen vaikutukset ovat aiheuttaneet keväästä lähtien valtavan määrän lomautuksia, joista suuri osa on jatkunut jo useita kuukausia. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kokoaikaisesti lomautettuja työttömiä työnhakijoita oli elokuun 30. päivänä 62 229 eli 43 453 enemmän kuin helmikuun lopun työnvälitystilastossa.

Elokuun lopussa eniten lomautuksia oli yksittäisistä toimialoista käynnissä ravintola-alalla. Myös esimerkiksi rakennus- ja matkailualoilla oli lomautettuna suuri määrä työntekijöitä. Koronakriisin alkuvaiheessa alkaneet lomautukset ovat kestäneet pian jo lähes 200 päivää.

Yrittäjien mukaan huojentavaa on se, että lomautusjärjestelmä on ehkäissyt työsuhteiden päättymistä. Vain noin viidessä prosentissa yrityksistä on käynnistetty tai ollaan käynnistämässä irtisanomisia.

Keväällä muutettiin lakia ja työehtosopimuksia väliaikaisesti niin, että lomautusten ilmoitusaika ennen lomautusten alkua ja yt-neuvotteluaika lyhenivät, kun neuvotellaan lomautuksista. Muutokset ovat tällä hetkellä voimassa tämän vuoden loppuun asti. Yrittäjien mukaan ”on ilmeistä, että väliaikaista sääntelyä pitää jatkaa myös vuodenvaihteen yli”.

Jos lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 200 päivää, työntekijällä on oikeus päättää työsuhde välittömästi ja saada irtisanomisajan palkka. Irtisanomisajan palkka lasketaan tällöin työnantajan noudattaman irtisanomisajan mukaan, vaikka työsuhteen irtisanoo työntekijä. Pitkissä työsuhteissa tämä voi Yrittäjien mukaan tarkoittaa yritykselle jopa kuuden kuukauden palkanmaksuvelvollisuutta.

”Valtaosa yrityksistä on pieniä, ja yksittäisen työntekijän irtisanoutuminen 200 päivän säännön perusteella voi kaataa koko yrityksen. Silloin menetetään yrityksen kaikki työpaikat. Nyt on tehtävä kaikki toimenpiteet, joilla voidaan välttää lomautusten muuttuminen irtisanomisiksi”, Yrittäjien tiedotteessa todetaan.

Yrittäjät huomauttaa myös, että työttömyysturvalainsäädäntöä on muutettu koronakriisin vuoksi niin, että ansiopäivärahan enimmäismaksuaika ei kulu ollenkaan, jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Sääntely on voimassa vuoden loppuun. Näin ollen 200 päivän säännön pidentäminen 400 päivään ei aiheuttaisi lomautetuille ansiopäivärahaoikeuden menetystä.

LUE MYÖS: