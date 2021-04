Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman ilmoittaa äänestävänsä EU:n elvytyspakettia vastaan eduskunnassa.

”Minulle on ollut jo hyvin pitkään täysin selvää, että en mitenkään voi kannattaa esitettyä velkapakettia. Yhtä selvää minulle on ollut, että kyseinen paketti on syytä myös aktiivisesti pyrkiä kaatamaan. Siksi tulen eduskunnassa äänestämään sitä vastaan ja toimimaan parhaani mukaan sen puolesta, että mahdollisimman moni toimisi samoin”, Rydman kirjoittaa blogissaan.

Myös kansanedustaja Janne Heikkinen ilmoittaa äänestävänsä vastoin ryhmäkantaa.

”Tulen äänestämään EU:n elvytyspakettia vastaan, koska se kiihdyttää moraalikatoa, murentaa sääntöperusteisuutta ja vie EU:ta kohti syvenevää tulonsiirtounionia”, Heikkinen tviittaa.

Kokoomus oli ehtinyt juuri tiedottaa ryhmäpäätöksestään äänestää elvytyspaketista tyhjää. Tyhjän äänestäminen mahdollistaisi elvytyspaketin hyväksynnän hallitusäänillä, sillä tyhjiä ääniä ei lasketa. Perustuslakivaliokunta, jonka jäsen Rydman on, edellytti tänään kahden kolmasosan enemmistöä suuressa salissa EU:n elvytyspakettiäänestyksessä.

Rydman sanoo pyrkivänsä kaatamaan paketin, sillä sen ”hyväksyminen merkitsisi maamme ja koko Euroopankin kannalta sekä vaarallisille että mahdollisesti myös peruuttamattomille poluille astumista”.

”On toki selvää, että paketin kaataminen tässä vaiheessa prosessia aiheuttaa monenlaista sotkua, poliittista päänvaivaa ja markkinaturbulenssia. Vastuullisempaa olisi ollut torjua paketti jo heti kättelyssä, mutta siihen hallituksellamme ei ollut rohkeutta eikä halua. On silti parempi kaataa se nyt kuin olla kaatamatta ollenkaan”, Rydman kirjoittaa.

Rydman ei blogissaan kommentoi kokoomuksen ryhmäpäätöstä, joka puheenjohtaja Petteri Orpon ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen mukaan syntyi enemmistöpäätöksellä.

Mykkäseltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa, miten toimitaan, jos kokoomuksen päätöksestä livetään ryhmässä. Mykkänen totesi, että se on kokoomuksen itsensä hoidettava asia ja totesi, että kyse on sitovasta ryhmäpäätöksestä.