Ruotsin pääministeri Stefan Löfven (sd) linjaa Dagens Nyheterissä, että maahan tulevien turvapaikanhakijoiden määrä laskee selvästi.

”Aiomme näyttää, että turvapaikanhakijoiden määrä laskee - ja laskee reilusti, jotta selviämme integraatiosta”, Löfven sanoo.

Hänen mukaansa Ruotsiin tulevien turvapaikanhakijoiden määrää voidaan vähentää ennen kaikkea EU-yhteistyöllä.

”Se on koko EU-yhteistyön tarkoitus ja juuri siksi me olemme taistelleet niin kovasti sen puolesta, että koko EU kantaisi vastuuta. Siksi yhteinen siirtolaispolitiikka pitää saada valmiiksi, ja osa siitä on taakanjako”, kertoo Löfven DN:lle.

Ruotsi myönsi viime vuonna yhteensä noin 120 000 uutta oleskelulupaa, joista 19 000 myönnettiin turvapaikkaperusteisesti. Keskiviikkona maan eduskunnassa pidetyssä puoluejohtajaväittelyssä Löfven korosti, että suurin maahanmuuttajaryhmä onkin työperäiset maahanmuuttajat.

Samassa väittelyssä oppositiopuolue ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson kuitenkin haastoi voimakkaasti Löfveniä maahanmuutosta. Åkessonin mielestä Ruotsin pitää nyt lähettää selvä viesti siitä, että ”maa on täynnä”.

”Tanska on tehnyt niin, Suomi on tehnyt niin, Norja on tehnyt niin ja nyt myös Ruotsin täytyy tehdä niin”, Åkesson vaati.

”On täysin ratkaisevaa, että otamme maahan vain niin monta kuin pystymme integroimaan. Ihmisten, jotka tulevat tänne, täytyy tehdä osansa tässä yhteiskunnassa. Eikä siinä ole mitään ihmeellistä, koska sitä hekin haluavat”, pääministeri Löfven sanoo nyt.

Samalla hän pitää tärkeänä, että hallitus pystyy näyttämään konkreettisia tuloksia ja vastaamaan siirtolaisuuteen, integraatioon kuin räjähdyksiin ja ammuskeluihinkin.

”Yleisesti ottaen Ruotsi on kohtalaisen turvallinen maa, mutta on selvää, että kun räjähtelee ja ammuskellaan koetaan ihan ymmärrettävästi turvattomuutta.”

