Kaakkois-Suomen rajalla on ilmennyt tapauksia, joissa rajan ylittänyt on kieltäytynyt koronavirustestauksesta, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote kertoo tiedotteessa.

Voimassa olevien maahantulovaatimusten mukaan henkilön on osallistuttava rajalla tehtävään testiin, mikäli tällä ei ole osoittaa tarvittavia todistuksia koronarokotteista, negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta taudista.

Vaikka kieltäytyminen on lain mukaan rangaistavaa, on rajalla esiintynyt niskurointia. Tiedotteessa ei kerrota, onko kyse suomalaisista vai venäläisistä rajanylittäjistä.

Rajaa ylittäessä on annettu myös vääriä yhteystietoja, ja henkilöiden jäljittäminen testeihin on vaikeaa. Kymsote on tiedotteensa mukaan joutunut pyytämään poliisilta virka-apua asian takia.

”On tässä varsin voimaton olo. On käynyt ilmi tapauksia, joissa henkilö on antanut positiivisen testituloksen jo rajalla, eikä tätä ole ollut mahdollista enää sen jälkeen jäljittää. Rajallakin tehtävän testin tulos tulee vuorokauden viiveellä, jolloin henkilö on ehtinyt jo majapaikkaansa. Korona ei siis katoa rajatestin mukana. Se tulee matkaajan mukana maahan, ja siksi omaehtoisen karanteenin noudattaminen ja toisessa testissä käyminen on rajatestausta oleellisempaa”, Kymsoten hallintoylilääkäri Kari Kristeri sanoo tiedotteessa.

