Asiantuntijat pitävät Fortumin tilannetta vaikeana. Aktian salkunhoitaja Tomi Korpivaara katsoo, että Fortumin tilanne on sekaisin.

”Siinä riski on niin iso, että on vaikea sanoa, pitäisikö sitä ostaa vai myydä. Nostan kädet ilmaan ja sanon, että en koskisi tällä hetkellä”, Korpivaara sanoo.

Hän huomauttaa, että Fortumin ongelmat eivät ole millään tavalla johdon käsissä.

”He eivät voi tehdä yhtään mitään, vaan siellä on yksi kaveri tuossa itärajan toisella puolella ja sitten on poliitikot Saksassa ja Suomessa, jotka sanelevat sen. Se on osakesijoittajan näkökulmasta hirveän vaikea tilanne.”

Uniper kertoi jättitappiosta

Fortumin tytäryhtiö Uniper kertoi keskiviikkona massiivisesta 12,4 miljardin tappiosta.

”Karmein juttu tässä on se, että tappiota tuli jo tässä vaiheessa näin paljon”, Korpivaara sanoo.

LUE MYÖS Uniperin ruma tulos iskee Fortumiin – Näin analyytikko ruotii hurjia kriisilukuja

Hän pitää kuvaavana sitä, että Uniper ei anna minkäänlaista ohjeistusta koko vuodelle.

”Jos kaasun hinta nousee, se tappion määrä vain syvenee”, Korpivaara huomauttaa ja viittaa mahdollisuuteen, että Fortum joutuisi pääomittamaan Uniperia lisää.

”Tämä on juuri se syy, minkä takia en nyt koskisi Fortumiin.”

Yhtiön tilanne askarruttaa myös yksityissijoittaja Mika Heikkilää.

”Fortum on vaikea ja voi miettiä, käyttäisikö ne rahat johonkin muuhun yhtiöön”, Heikkilä sanoo.

Heikkilä mainitsee Fortumin lisäksi Nokian Renkaat ja SRV:n. Niille Venäjä-omistukset olivat aiemmin tuottavia, mutta nyt riippakiviä.

”Kaikki nämä tappiot ovat seurausta siitä, että koko eurooppalainen maailmanjärjestys muuttui Ukrainan sodan myötä.”

Entä orastava pörssinousu?

Pääsikö Fortumin rämpiminen yllättämään huolimatta siitä, että Venäjä-riskit olivat tiedossa?

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri muistuttaa, että kun Fortumin sijoituskohteeksi aikanaan valikoitui Uniper, kritisoitiin paljon sitä, miksi Fortum ostaa fossiilista energiaa. Kukaan ei kuitenkaan osannut ennustaa sotaa tai katastrofin suuruutta, hän pohtii.

Loppukesästä pörssissä on nähty orastavaa nousua alkuvuoden pörssiluisun jälkeen, mutta pörssikurssien tulevaa suuntaa on vaikea sanoa. Korpivaaran mukaan varmaa on vain se, että epävarmuus ja heilunta jatkuvat.

Heikkilä haluaa nyt nähdä, onko luvassa taantuma ja kuinka paljon keskuspankit joutuvat nostamaan korkoja.

”Todennäköisesti saamme jonkinlaisen hidastuvan kasvun tai taantuman”, hän arvioi.

Sijoittajan kannattaa Heikkilän mukaan katsoa 10 vuoden korkoa, koska se kertoo, miten markkina uskoo keskuspankkien toimien vaikuttavan.

”Markkina on alkanut uskoa siihen, että keskuspankkien toimet tämän inflaation hidastamiseksi tulevat toimimaan ja tämä ei ryöstäydy käsistä.”

Katso kaikki Markkinaraati-lähetykset täältä.

LUE SEURAAVAKSI: