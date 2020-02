EU-maiden johtajat ottavat tänään toisistaan mittaa EU:n budjettia käsittelevässä huippukokouksessa.

EU-johtajat päättävät, mihin ja kuinka paljon EU-rahoja käytetään seuraavan seitsemän vuoden aikana. Tämän on ensimmäinen kerta, kun EU-budjettia käsitellään päämiestasolla, toistaiseksi kaikki työ on ollut valmistelevaa.

Vuosien 2021-27 budjettivääntö on poikkeuksellinen, sillä suuren nettomaksaja Britannian lähtö EU:sta on jättänyt budjettiin miljardien aukon. Budjettia täytyy tasapainottaa joko menoja leikkaamalla tai maksuja nostamalla. Nettosaajat vastustavat leikkauksia, nettomaksajat maksukorotuksia.

Suomi asettuu suurin piirtein puoliväliin, mutta lähemmäksi tiukkaa kulukuuria vaativien joukkoon. Suomen mielestä 1,06 prosenttia EU-maiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta on tarpeeksi EU:n budjetiksi. Pohjaehdotus on tällä hetkellä 1,074. Tiukimmat haluavat tasan yhden prosentin ja nettosaajat selvästi enemmän. Komissio ehdottaa 1,11 prosenttia ja nykytaso on 1,16 prosenttia, kun ei lasketa brittejä mukaan.

Suomi haluaa myös enemmän rahaa maaseudun kehittämiseen kuin mitä ehdotuksessa on. Kokouksen pohjaehdotuksessa niiden taso uhkaa pudota nykyisestä 25 prosentilla. Suorat tilatuet, jotka ohjautuvat pääosin suurille maatiloille, leikkaantuisivat noin 10 prosenttia.

Suomi haluaisi maaseudun kehittämiseen lähes kymmenen miljardia enemmän eli 80 miljardia euroa. Sekin on lähes viidenneksen nykytasoa alempana.

Suomi saa maaseudun kehittämiseen enemmän rahaa kuin suoria tilatukia. Kehittämisrahojen kautta saadaan ympäristö- ja luonnonhaittakorvaukset siitä, että maataloutta harjoitetaan muuta Eurooppaa heikommissa olosuhteissa. Kehittämisrahoilla voi toteuttaa myös ilmastopolitiikkaa maataloudessa, toisin kuin suorilla tilatuilla.

”Meille tärkeää on, että kokonaistaso pysyy maltillisena. Toinen keskeinen prioriteettimme on maatalouden kehittämisrahoitus. Me haluamme uudistaa maataloutemme ilmastollisesti kestäväksi ja tässä nimenomaan maatalouden kehittämisrahoitus on tärkeässä roolissa”, Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi saapuessaan kokoukseen torstaina Brysselissä.

Suomi haluaa myös tiukan kirjauksen siitä, että EU-tuet ovat ehdollisia oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiselle. Etenkin Unkarissa ja Puolassa oikeusvaltion periaatteet ovat heikentyneet viime vuosina.

”Olen todella pettynyt siihen, että [Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja] Charles Michel on omassa ehdotuksessaan vesittänyt oikeusvaltiomekanismia alkuperäisestä ja toivon, että siihen saadaan kiristyksiä.”

Esitys on vesittynyt sen osalta, kuinka helposti EU voi ottaa käyttöön oikeusvaltiomenettelyn, jonka uhkana on menettää EU-tukia. Komission alkuperäisessä esityksessä menettelyn pysäyttäminen olisi vaatinut määräenemmistöä. Nyt Michelin ehdotuksessa menettelyn käynnistäminen vaatisi määräenemmistöä.

Kokouksen ennakoidaan venyvän ainakin yön yli, jos ei useiksi päiviksi.

”Minä olen valmis istumaan niin monta päivää kuin vaatii, jotta Suomen kannalta tulos on mahdollisimman hyvä”, Marin sanoi.

