Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) sanoo Uudelle Suomelle, että tuoreessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa on ”merkittävä painopisteen muutos” verrattuna aiempiin selontekoihin.

”Tässä on merkittävä painopisteen muutos ilmiöpohjaiseen tarkasteluun. Se tarkoittaa sitä, että ilmastonmuutos, ihmisoikeudet ja tämänkaltaiset asiat ovat vahvasti tapetilla”, Kanerva sanoo.

Selonteossa tarkasteltavia ilmiöitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, ihmisoikeudet ja terveysturvallisuus.

”Aikaisemmassa selonteossa oli enemmän valtioiden rooli, valtioiden kautta tapahtuva tarkastelu keskiössä. Tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että valtioiden vastuu ja rooli, kun katsotaan varsinkin isoja toimijoita, niin ei se kyllä ole mihinkään häipymässä. Sen takia pitäisi näiden ilmiöiden ohella olisi katsoa sitä, että kansainvälisen turvallisuuden nimissä pitäisi etsiä keskinäisriippuvuutta ja valtioiden sellaisia intressejä, joista voitaisiin sopia askel askeleelta eteenpäin. Sitä henkilökohtaisestikin pidän tärkeänä, että valtioiden vastuu ei saisi liudentua kansainvälisen kehityksen vastuita ajatellen”, Kanerva sanoo.

Ylen aamussa tänään perjantaina vieraillut Helsingin yliopiston apulaisprofessori Katri Pynnöniemi kysyy, kertooko uusi selonteko strategisesta muutoksesta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

”Siitä voisi käydä keskustelun, että onko kyse strategisesta muutoksesta. Siellä on hyvin paljon samaa kuin aikaisemmin. Kyse on painotuseroista”, Pynnöniemi sanoi.

”Aiemmin lähdettiin kansallisen intressin käsitteestä vahvemmin. Nyt puhutaan laaja-alaisesta turvallisuuskäsitteestä, jossa nähdään sotilas-, ilmasto- ja terveysturvallisuus osana laajaa vyyhtiä, jossa ei ehkä priorisoida jotakin tiettyä aspektia”, hän kuvasi eroja aiempaan selontekoon.

Kanervan mielestä valtioiden vastuun ohella Suomen roolia EU:ssa olisi syytä teroittaa.

”Kun vertaillaan [selonteon] muotoiluja neljän vuoden takaiseen selontekoon, niin ilme ei ole yhtä tavoitehakuinen, aktiivinen tai kunnianhimoinen kuin mitä se oli neljä vuotta takaperin”, Kanerva sanoo.

Hänen mielestään EU on nyt sellaisessa tilanteessa sisäisten ilmiöidensä vuoksi, että Suomen kaltaisen maltillisen maan tulisi olla mahdollisimman aktiivinen niin EU:n turvallisuuspolitiikassa kuin muissakin EU-asioissa – etenkin, kun puheenjohtajamaana on Saksa. Ilman Saksaa ja Ranskaa ei muutoksia saada EU:ssa eteenpäin, Kanerva muistuttaa.

”Nyt on menossa tietynlainen sininen hetki. Nyt on juuri se vaihe, jolloin pitäisi olla aktiivisimmillaan”, Kanerva kuvaa.

Edellinen EU-komissio oli Kanervan mielestä nykyistä aktiivisempi puolustuspoliittisesti. Tämä näkökulma lienee hieman jäänyt koronakriisin ja taloustilanteen jalkoihin, hän toteaa.

EU:n rooli suurvaltojen keskellä tuli esiin hiljattain myös hallituksen EU-selonteosta käydyssä keskustelussa.

”Nostaisin EU:n kriisinkestokyvyn yhdeksi isoksi kysymykseksi sen, miten EU pystyy ennalta ehkäisemään ja hallitsemaan kriisejä globaalissa ympäristössä, erityisesti lähialueilla. Näkisin, että tässä nyt pitäisi erityisesti unionin kiinnittää huomiota yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan”, sanoi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela.

LUE LISÄÄ:

Donald Trumpin voitto on ”varteenotettava vaihtoehto”

Yhdysvaltain presidentinvaalit järjestetään ensi viikolla, ja vastakkain ovat istuva presidentti, republikaanien Donald Trump sekä demokraattien Joe Biden.

Neljä vuotta sitten, kun Trump tuli valituksi, Kanerva työskenteli Etyjin vaalitarkkailijana Yhdysvalloissa. Kanerva kertoo Uudelle Suomelle, että häntä pyydettiin näissä vaaleissa johtamaan vaalitarkkailuoperaatiota, mutta hän kieltäytyi tehtävästä Yhdysvaltain koronavirustilanteen vuoksi.

Vaalitarkkailijoiksi ovat Suomesta menossa Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps) ja jäsen Pia Kauma (kok).

Yhdysvaltain vaalituloksella on Kanervan mukaan vaikutusta Suomen ja Yhdysvaltain sekä Euroopan ja Yhdysvaltain välisiin suhteisiin.

”Toivoisi, että epävarmuus hälvenisi.”

Vaikka gallupeja johtava Biden tulisi valituksi, eivät Kanervan mukaan ”reaalipoliittiset vaikuttimet häviä”. Tällä hän viittaa suurvaltojen eli Yhdysvaltain, Kiinan ja Venäjän suhteisiin.

”Keskinäisjännitteet ovat katseenvangitsijoina varsin pitkään Yhdysvaltain politiikassa”, Kanerva ennustaa.

Hän toivoo, että Atlantin valtameri pystyttäisiin pitämään ”vuorovaikutuksen merenä”.

”Sillä on iso merkitys Euroopan turvallisuudelle. Samalla se on Nato-meri. Tässä suhteessa Euroopan unionin ja Natonkin keskinäinen suhde on siinä silloin puntarissa. Jatkuvuutta pitäisi edustaa tässä mielessä.”

Bidenin voitto ei kuitenkaan ole varma eikä Trumpin jatkokautta voi poissulkea.

”Se kuitenkin on ihan varteenotettava vaihtoehto [että Trump jatkaa]”, Kanerva sanoo.

Hän muistelee neljän vuoden takaista tilannetta, jolloin Suomessa oltiin ennen presidentinvaaleja varmoja Hillary Clintonin voitosta, mutta vaalitarkkailijana toiminut Kanerva näki asian rapakon takana toisin.

”Jos Trump voittaa, niin jotenkin ajattelisin, että hänellä ei ole tarvetta niin radikaaleihin linjauksiin ja kannanottoihin kuin ensimmäisellä kaudellaan. Ei olisi tarvetta sellaiseen itsetarkoitukselliseen profiilin nostoon, jonka vaikutukset ovat aika kyseenalaisia monin paikoin”, Kanerva arvioi.