Jos koko oppositio olisi ollut paikalla elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps) luottamusäänestyksessä aamupäivällä, tämä olisi menettänyt eduskunnan enemmistön tuen.

Vihreät esitti yhdessä vasemmistoliiton ja SDP:n kanssa tiistaina epäluottamusta Junnilalle tämän epäillyistä kytköksistä äärioikeistolaisiin liikkeisiin.

Julkisuudessa on keskusteltu vilkkaasti neljän vuoden takaisesta puheesta, jonka hän piti äärioikeistolaisen järjestön järjestämässä tapahtumassa sekä Junnilan vanhasta vaalimainoksesta. Junnila oli sanaillut vanhasta vaalinumerostaan 88, joka on äärioikeiston käyttämä viittaus Heil Hitler -tervehdykseen, sillä h on aakkosten kahdeksas kirjain.

Junnila on pahoitellut tekemisiään ja sanojaan kohun noustua ja selittänyt niitä vitsailuksi.

Junnila sai eduskunnan luottamuksen tänään äänin 95–86.

Luottamusäänestyksessä oli paikalla 79 opposition edustajaa, jotka kaikki äänestivät Junnilan luottamusta vastaan. Poissa oli 12 opposition edustajaa. Koska hallituspuolue RKP:stä seitsemän kansanedustajaa äänesti Junnilan luottamusta vastaan, ei-ääniä olisi kertynyt koko opposition tuella yhteensä 98, kun jaa-ääniä oli aamupäivän äänestyksessä yhteensä 95 kappaletta.

Kolme RKP:n edustajaa äänesti tyhjää. Jos siis RKP sekä muut salissa olleet olisivat äänestäneet samalla tavalla ja kaikki poissa olleet 12 opposition edustajaa olisivat olleet paikalla äänestämässä luottamusta vastaan, Junnila olisi hävinnyt äänestyksen luvuin 98–95.

Luottamus todetaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, eli annettuja jaa-ääniä on oltava enemmän kuin annettuja ei-ääniä.

Hallituspuolueiden edustajista poissa olivat vain kokoomuksen Saara-Sofia Sirén, Ben Zyskowicz ja Sari Sarkomaa, joka ilmoitti toukokuun lopulla jäävänsä sairauslomalle rintasyöpähoitojen vuoksi. Zyskowicz puolestaan kertoo Uudelle Suomelle olleensa täysistuntosalissa, mutta pidättäytyneensä äänestämästä.

LUE HAASTATTELU:

Oppositiosta poissa olivat SDP:stä ex-pääministeri Sanna Marin, Kim Berg, Ville Skinnari ja Tytti Tuppurainen, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne, liike nytin Harry Harkimo, vasemmistoliiton Merja Kyllönen sekä keskustasta Hanna Huttunen, Hilkka Kemppi, Tuomas Kettunen, Hanna Kosonen ja Mikko Savola.

Poissa olleista Harjanne ja Berg harmittelevat estymistään Twitterissä. Berg kertoo olleensa Grönlannissa Pohjoismaiden neuvoston valiokuntakokouksessa.

”Natsi-ilmiöön ja uusnatsi-ilmiöön pitää suhtautua äärimmäiseen vakavasti. Takana olevaa Euroopan suurta tragediaa ei voi pyyhkiä pois. Tälle ei saa antaa mitään tilaa. Se, mitä ministerit tekevät ja miten aiempia tekemisiä arvioidaan, vaikuttaa siihen miten Suomi nähdään maailmalla”, Berg tviittaa.

”Olin tänään poissa salista, sillä olen Visbyssä Almedalsveckanilla puhumassa ja tapaamisissa. Harkitessani viime viikolla matkan perumista kokonaan en osannut arvata, miten tiukka, hallitusrivit avaava äänestys olisi edessä. Tämän päätökseni kanssa joudun nyt elämään”, Harjanne tviittaa.

Yksittäisten kansanedustajien poissaolo täysistunnoista on tavallista. Hallituksen on oltava enemmistönsä kanssa eri tavalla tarkkana kuin opposition, jolle enemmistö muodostuu mahdolliseksi vasta, jos hallitusryhmistä sattuu lipeämisiä, kuten nyt RKP:n tapauksessa.

Eduskunta jää tänään kesätauolle, ja seuraava täysistunto on vasta 5. syyskuuta.

LUE SEURAAVAKSI: