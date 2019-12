Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja pääministerin sijainen, valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) vastasivat torstain eduskunnan kyselytunnilla useisiin kansanedustajien kysymyksiin Syyrian al-Holin vankileirin suomalaisten tilanteesta.

Asiasta on kehkeytynyt poliittinen kohu, kun oppositio on tehnyt hallituksen linjasta välikysymyksen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö on toivonut hallitukselta poliittista linjausta asiasta. Ulkoministeri Haavisto on lokakuun lopussa hallituksen iltakoulussa esitellyt määräämänsä toimintalinjan, jota noudattamaan on astettu erityisedustaja. Tämä sana ”toimintalinja” on toistunut viime päivinä hallituspoliitikkojen puheissa.

Haavisto selvensi toimintalinjan sisällön vastauksessaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Paavo Arhinmäelle. Arhinmäki oli kysynyt, ”voiko ylipäänsä tehdä sellaista poliittista päätöstä, ettei hallitus toimisi Suomen lain, perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti”. Haaviston mukaan toimintalinja on se, että harkitaan tapauskohtaisesti lasten tilanne ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden se, keitä tuodaan kotimaahan.

”En nyt osaa ollenkaan ennustaa, millaisia poliittisia päätöksiä voi tehdä, mutta varmaan voisi tehdä sellaisen, että tuodaan kaikki, sitten voisi olla sellainen, ettei tuoda ketään, ja sitten voisi olla sellainen poliittinen päätös, että harkitaan, ketä tuodaan. Ja nyt tämä linja – harkitaan, ketä tuodaan näiden yksilöllisten tietojen pohjalta – on se linja, joka valtioneuvoston iltakoulun yhteydessä on käsitelty, joka on ministerin toimintalinjaus ja jota ministeriön erityisedustaja noudattaa. Eli tämä yksilöllinen harkinta, jossa sekä lasten tilanne, hätä, että nämä turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon. Ja tässä uskon, että tämä harkinta tehdään parhaiten virkavastuulla eikä ehkä poliitikkojen toimesta”, ulkoministeri Haavisto sanoi.

Haavisto sanoi myös kyselytunnilla, ettei toimintalinja ole herättänyt vastalauseita.

”Ministerinä minun piti etsiä ratkaisu, miten tässä asiassa voidaan toimia. Toimintalinjaus on käsitelty ja siihen ei ole huomauttamista. Kukaan ei ole esittänyt moitetta sitä kohtaan etteikö tämä toimintalinja olisi oikea”, Haavisto sanoi.

Al-holin leirin suomalaisten yhteydessä keskustelua on herättänyt se, miten pitkällä Suomen suunnitelmat ovat suomalaisten tuomiseksi kotimaahan leiriltä. Etenkin oppositiopuolueet vastustavat leirin suomalaisaikuisten tuomista Suomeen, sillä heidät nähdään turvallisuusriskinä. Ongelmana on se, ettei paikallinen kurdihallinto ole päästänyt lapsia lähtemään leiriltä ilman aikuisia. Poliittisesti yksimielisiä tunnutaan olevan siitä, että lapset pitäisi pelastaa, vaikkakin perussuomalaisilla on tästäkin ollut epäilyksiä esimerkiksi lasten iän suhteen.

Kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie kysyi hallitukselta, mitä se on tehnyt tai aikoo tehdä suomalaisten orpolasten tuomiseksi Suomeen al-Holista. Julkisuudessa on ollut esillä se, että muut pohjoismaat ovat tuoneet orpolapsiaan kotimaahan.

Haaviston mukaan jotkut orpolapsista ovat olleet paikallisissa lastensuojelulaitoksissa, jotkut taas sijoitettuna perheisiin, joissa on samanikäisiä lapsia. Haaviston mukaan ulkoministeriö on ottanut ”kokonaisarvion huomioon niiden osalta, jotka ovat sijoitettuina perheisiin”.

”Orpolapset ovat olleet prioriteetti keskusteluissa kurdihallinnon kanssa”, Haavisto sanoi.

