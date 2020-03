Sanna Marinin (sd) hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa, että maassa vallitsevat koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020. Eduskunta päättää, otetaanko hallituksen esitys käyttöön kokonaan vai osittain.

Hallitus muun muassa kieltää kaikki yli 10 hengen kokoontumiset.

”Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt”, hallitus linjaa.

Hallitus aloittaa valmistelun Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla.

”Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti”, hallitus kertoo tiedotteessaan.

Valmistelun rajojen sulkemisesta kertoi myös pääministeri Sanna Marin hallituksen tiedotustilaisuudessa hetki sitten.

Hallitus kertoi tänään maanantaina myös, että tarkoituksena on sulkea valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Hallitus suosittelee yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

Marinin hallitus selvitti jo viime viikolla kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa mahdollisuutta ottaa valmiuslaki käyttöön.

Koronavirus on levinnyt Suomessa viime päivinä nopeasti. Koska testauskriteereitä on muutettu, enää ei ole tiedossa, kuinka paljon tartuntoja Suomessa on.

”Tämä on viestini suomalaisille: Vaikka olot ovat poikkeukselliset, tästäkin tilanteesta selvitään”, pääministeri Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hallituksen linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.