Hallitusohjelmaan kirjattu sosiaaliturvan kokonaisuudistus käynnistyy tänä keväänä. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) linjaa, että tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa.

”Uudistamisessa keskeistä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja toimeentulon turvaaminen sosiaalisten riskien kohdatessa”, hän sanoi perjantaina.

Sisäministeri, aikaisemmin köyhyystutkijana tunnetuksi tullut Maria Ohisalo (vihr) pitää tärkeänä, että hallitus saa toteutettua uudistuksen, joka torjuu köyhyyttä tehokkaasti.

”Aivan liian usein isot hankkeet ovat kaatuneet siihen, että kaksi peräkkäistä hallitusta on ollut päinvastaista mieltä uudistuksen suunnasta. Vaalikaudet ylittävät uudistukset ovat loistaneet poissaolollaan. Nyt tämä hallitus laittaa liikkeelle ison uudistuksen, joka toimii parlamentaarisesti yli vaalikausien. Olennaista on parantaa järjestelmän luotettavuutta, kattavuutta ja ymmärrettävyyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että uudistusta ei voi tehdä etujärjestöjen ehdoilla, vaan tutkimustietoon perustuen”, hän kirjoittaa blogissaan.

Ohisalo listaa neljä asiaa, joissa ”ainakin” on edettävä, jotta köyhyyden torjunnassa onnistutaan ja ihmisten arki sosiaaliturvaviidakossa helpottuu.

Ensimmäinen kohta listalla on perusturvan ja ansioturvan välisen kytköksen purkaminen.

”On ollut aiemmin tapana, että aina, kun perusturvaa korotetaan, korotetaan vastaavasti myös ansioturvaa. Pienituloisimpien etuuksia tulisi voida korottaa ilman, että korkeampia etuuksia korotetaan samalla. Etuuskorotusten kohdentaminen vähimmäisturvaan on paitsi oikeudenmukaista, myös puolet kustannustehokkaampaa julkisen rahan käyttöä köyhyyden torjunnassa”, Ohisalo kommentoi.

Toiseksi hän sanoo, että tarvitaan mahdollisimman nopeasti jatkoselvitys siirtymisestä yleiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

”Hyvinvointivaltion ydin on siinä, että kaikki kansalaiset on vakuutettu parhaalla mahdollisella tavalla sosiaalisten riskien varalta. Tällä hetkellä ansiosidonnaista työttömyysturvaa vailla olevat henkilöt ovat keskimääräistä heikommassa asemassa, ja siten juuri se ryhmä joka vakuutusta eniten tarvitsisi. Ei voi olla niin, että yhteiskunnassamme on rakenteellisesti kahden kerroksen väkeä.”

Kolmanneksi Ohisalo katsoo, että tarvitaan lisää vauhtia yhdistelmävakuutuksen kehittämiseen.

”Emme voi sulkea silmiämme työmarkkinoiden muutoksen edessä. 2020-luvun työmarkkinoilla tarvitaan lisää joustavuutta. Moni putoaa järjestelmien väliin. Työmarkkinoita olisi kehitettävä niin, että yrittäjä- ja palkansaajatulojen yhdistäminen olisi mahdollisimman mutkatonta. ”

Viimeinen kohta sisäministerin listalla on perustulokokeilun jatkoksi käynnistettävä byrokratiaa purkava kokeilu.

Ohisalon mukaan sosiaaliturvajärjestelmän ei pidä olla sellainen, josta ihmisen täytyy selviytyä.

”Sosiaaliturvan on oltava ihmistä varten, ei hallintoa varten. Etuusbyrokratia muodostaa merkittävän esteen työllisyyden kasvulle, jos taloudellinen toimeliaisuus aiheuttaa epävarmuutta etuuden saamisen suhteen. Teknologian hyödyntämisessä pitää ottaa askeleita eteenpäin. Kansallista tulorekisteriä voidaan kehittää ja negatiivisen tuloveron kokeilu voidaan toteuttaa, kun digitaalisaatioon panostetaan”, hän sanoo.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitää Ohisalon listaa hyvänä.

”Hyviä ja rohkeita ehdotuksia. Myös yrittäjät tukevat universaalia ansioturvaa ja yhdistelmävakuutusta. 2020-luvun työelämässä tarvitaan molempia”, hän kommentoi Twitterissä.

