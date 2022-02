Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi, Venäjän reaktioilla ja uhkauksilla ole enää merkitystä Suomen Nato-kysymyksessä.

”Nato-kysymys ei ole enää Venäjän suhteen funktio, koska Venäjä-suhde on tavallaan nyt romahtanut. Venäjä sen on itse aikaansaanut. Se on sanonut, ettei se välitä diplomaattisten suhteiden katkeamisesta lännen kanssa”, Aaltola kommentoi Ylelle lauantaina.

Aaltolan mukaan painopistettä on Suomessa nyt laitettava läntisiin suhteisiin.

”Suomi joutuu viime kädessä vastaamaan omasta puolustuksestaan itse, mutta se on samalla kuitenkin kollektiivista puolustamista. Olemme kuitenkin täällä Euroopan etuvartiona. Se 1300 kilometrin raja on tärkeä koko Euroopalle.”

LUE SEURAAVAKSI: