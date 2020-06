Valtion epidemiologi Anders Tegnell on antanut kasvot Ruotsin koronapolitiikalle. Nyt oppositio vaatii hänen eroaan.

Ruotsin koronapolitiikan arvostelu yltyy Ruotsissa. Viikonloppuna on vaadittu sekä pääepidemiologi Anders Tegnellin että koko Stefan Löfvenin hallituksen eroa.

”Hallitukselle ja terveydenhoitoviranomaisille on annettu mahdollisuuksia korjata virheensä. Silti jahkailu ja neuvottomuus jatkuvat. Niiden, jotka ovat vastuussa vääristä päätöksistä, pitäisi erota viroistaan välittömästi”, oppositiopuolue ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson vaati lauantaina mielipidekirjoituksessaan Dagens Nyheterissä.

Åkesson osoittaa syyttävällä sormella erityisesti Tegnelliä, jonka katsoo olleen eturintamassa tekemässä vääriä päätöksiä. Myös Löfvenin hallitus saa osansa.

”On korkea aika, että tämän fiaskon vastuulliset jättävät paikkansa välittömästi ja että hallitus kantaa poliittisen vastuun tapahtuneesta.”

”Koronamarsalkaksi” kutsuttu Anders Tegnell antoi keskiviikkona haastattelun, joka herätti huomiota ympäri maailmaa. Hän sanoi Sveriges Radion haastattelussa, että Ruotsin olisi pitänyt tehdä enemmän koronatoimenpiteitä ja arvioi samalla, että nykyisillä tiedoilla Ruotsi olisi päätynyt linjaan, joka olisi sen nykylinjan ja muiden maiden strategioiden välimaastossa. Heti torstaina Tegnell kuitenkin pyörsi puheensa.

”Nyt leviää uutisia, että me virastossa näkisimme, että strategiamme olisi väärä ja että sitä muutettaisiin nyt suuresti. Se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Meistä strategia on edelleen hyvä, mutta aina on asioita, joita voi parantaa – etenkin kun katsoo taaksepäin”, hän korjaili.

Åkessonin lisäksi myös muu Ruotsin oppositio on aktivoitunut. Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Jonas Sjöstedt totesi sunnuntaina Expressenille, että Löfvenin hallituksen toiminnasta voi alkaa tehdä johtopäätöksiä.

”Hallitus sanoo hyviä asioita, mutta mitään ei tapahdu. Olen vakuuttunut siitä, että pääministeri Stefan Löfven on tehnyt parhaansa. On kuitenkin ilmiselvää, että monessa kohtaa ei ole onnistuttu”, hän kommentoi.

Myös maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson arvostelee hallitusta. Hän kuvaili Expressenin haastattelussa perjantaina Löfvenin hallituksen toimintaa ”katastrofiksi”.

Ruotsin terveysministeri Lena Hallengren vastasi arvostelijoille lauantai-iltana.

”Tulemme hukkumaan jälkiviisauteen. Viisautta ja opittuja asioita tulee valtavasti koko ajan, kun kuljemme tämän pandemian läpi. Se on erittäin tärkeää. Siihen saakka hallitus jatkaa päätöksien tekemistä niiden tietojen perusteella, joita kullakin hetkellä on. Emme anna kritiikin pelon halvaannuttaa päätöksentekoamme ja korjaamme strategiamme, jos se on tarpeen”, hän kirjoittaa uutistoimisto TT:n medialle välittämässä lausunnossaan.

Samaan aikaan Ruotsissa yltyvät varoituksen taloustilanteesta. Ruotsin keskuspankki Riksbanken varoitti hiljattain, että bruttokansantuote laskee tänä vuonna kymmenen prosenttia. Näin siitä huolimatta, ettei Ruotsi ole sulkenut maata lockdowniin.

”Ruotsi maksaa suurelta osin samanlaisen laskun koronapandemiasta kuin Tanska. Selitys on se, että tällaisessa kriisissä kuluttajat painavat hätäjarrua. Se tapahtuu riippumatta siitä, suljetaanko ravintolat vai ei”, taloustieteen professori Niels Johannesen selittää Tanskan Radiolle. Haastattelusta uutisoi myös Helsingborg Dagblad.

Ruotsissa vahvistettiin eilen lauantaina 17 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronavirukseen on kuollut maassa nyt yhteensä 4 656 ihmistä.

