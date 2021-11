Oppositiopuolue kokoomuksesta arvostellaan hallituksen päättämättömyyttä Suomen metsälinjassa.

Hallituksen oli määrä päättää kantansa EU-taksonomiasta perjantaina, mutta ei saavuttanut siitä sopua. Taksonomian avulla määritellään, millainen metsätalous täyttää kestävän rahoituksen kriteerit.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) totesi perjantaina Helsingin Sanomille, että keskusta aikoo äänestää eduskunnassa EU:n metsälinjausta vastaan, jos pääministeripuolue sdp päätyy kannattamaan sitä. HS kysyi, miten keskusta äänestää, jos sdp valitsee vihreiden ja vasemmistoliiton puoltavan kannan. Saarikko haluaa sdp:n ratkaisevan riidan.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtman totesi Maaseudun tulevaisuudelle, että sdp:llä on vahva kannatus Ruotsin kanssa yhtä jalkaa etenemiselle. Ruotsi on jo päättänyt vastustaa taksonomiaehdotusta.

Meppi Sarvamaa ihmettelee päättämättömyyttä

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa kummeksuu hallituksen ”saamattomuutta metsäkannan muodostuksessa”. Hänen mielestään hallituksen tulee äänestää Suomen metsille haitallista EU-taksonomiaa vastaan.

”Vaikuttaa siltä, että koko hallituksella keskusta mukaan lukien on jäänyt sormi suuhun asiassa, jonka luulisi olevan Suomen kannalta yksinkertainen”, Sarvamaa toteaa tiedotteessa.

Sarvamaa pitää kestävän rahoituksen pakettia tervetulleena, mutta näkee komission menneen liian pitkälle yksityiskohtaisessa lisäsäätelyssä metsien osalta, kun se pyrkii asettamaan koko unionin alueelle samanlaiset detaljitason kriteerit kestävälle metsänhoidolle. Komission ehdottamat ilmastokriteerit eivät Sarvamaan mukaan huomioi sitä, että keskieurooppalainen metsä on hoitomuodoiltaan aivan erilainen kuin suomalainen boreaalinen metsä.

”Taksonomiassa asetetut yksityiskohtaiset vaatimukset, kuten yli 13 hehtaarin metsäpalstoille lankeava edellytys ympäristösuunnitelmasta tekevät koko hommasta suurelle osalle yksityisiä metsänomistajia liian työlästä ja kallista. Näin koko suomalaisen kestävän metsänhoidon ydin on vaarassa näivettyä komission kiihkouskoisen pilkunviilauksen jalkoihin.”

“Hallituksen täytyy taistella yhdessä rintamassa kansallisvarallisuutemme puolesta”, Sarvamaa vaatii.

Heinonen arvostelee erityisesti Saarikkoa

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen vaatii erityisesti keskusjohtaja Saarikkoa tilille ja kysyy, miksi tämä sallii ”tällaisen tahdottoman tilan Suomen metsäpolitiikassa”. Heinosen mukaan päättämättömyys tarkoittaa, että Suomi ajelehtii ”kuin tukinuiton tukki joessa”.

Kokoomuksesta on kiinnitetty huomiota siihen, ettei hallituksella ollut metsälinjasta sopua, kun asiasta vastaava komissaari Mairead McGuinness oli vierailulla Suomessa perjantaina. Myös Heinonen harmittelee, ettei komissaari saanut Suomen linjaa metsäpolitiikkaan, kun se puuttuu Marinin hallitukselta ja keskustalta.

"On mahdoton ymmärtää, että juuri silloin, kun keskusta on hallituksessa ja metsistä vastuu on keskustalaisella ministerillä, niin maamme metsäpolitiikka on hukassa tai pitää kysyä, että onko sitä enää lainkaan?” Heinonen toteaa Twitterissä.

”Suomen tulee yksiselitteisesti sanoa, että EU:n metsälinjaukset eivät käy. Päätösvalta metsistä tulee pitää itsellä Suomessa. Jos keskusta ja Annika Saarikko tässä pettää ja vihervasemmisto taas vie, niin on syytä kaataa Sanna Marinin hallitus vaikka välikysymyksellä", Heinonen täräyttää.

Välikysymys on opposition järein ase, joka tähtää hallituksen kaatamiseen. Hallitus pystyy kuitenkin tavallisesti enemmistöllään varmistamaan, että se nauttii eduskunnan luottamusta.