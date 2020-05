THL:n tutkimusprofessori Markku Peltosen kokoama kuvio näyttää, että sairaalahoidon tarve on laskussa yhä myös Tanskassa.

Korona Pohjoismaissa. THL:n tutkimusprofessori Markku Peltosen kokoama kuvio näyttää, että sairaalahoidon tarve on laskussa yhä myös Tanskassa.

Korona Pohjoismaissa. THL:n tutkimusprofessori Markku Peltosen kokoama kuvio näyttää, että sairaalahoidon tarve on laskussa yhä myös Tanskassa.

Suomessa on kohistu tänään Tanskasta kantautuneesta tiedosta, jonka mukaan niin sanottu tartuttavuusluku on noussut siellä huhtikuun jälkipuoliskolla, eli samaan aikaan, kun kouluja on avattu.