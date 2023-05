Hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran ilmastopuheita.

Purra totesi aamulla hallitusneuvotteluihin saapuessaan, ettei hän halua, että Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 toteutetaan. Purran mukaan tällaisten kirjausten noudattaminen on "äärimmäisen typerää" politiikkaa ja korostaa, että siirtymän kohti fossiilitonta maailmaa ei tule tapahtua Suomen huoltovarmuuden kustannuksella.

Orpolta kysyttiin alkuillan tiedotustilaisuudessa, mitä hän ajattelee Purran näkemyksestä.

”Se on hänen näkemyksensä”, Orpo kuittaa.

”Itse olen vahvassa uskossa siihen, että teknologiaa hyödyntämällä, markkinatalouden valjastamalla ja tekemällä määrätietoista työtä, me pystymme tavoitteeseen etenemään ja se, mistä meillä on yhteinen näkemys, on se, että meidän pitää löytää keinot, jotka eivät nostaisi kohtuuttomasti ihmisten arjen kustannuksia, eivätkä heikennä suomalaisten kilpailukykyä.”

Ilmastolaissa on määritelty Suomen hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2035, hän myös muistuttaa.

”Me haemme täällä yhteistä näkemystä siitä, miten päästään eteenpäin ja miten ilmastonmuutosta torjutaan.”

”Ydinvoima on erittäin suuressa roolissa, se yhdistää meitä kaikkia täällä, ydinvoiman lisärakentamisen edistäminen.”

”Tähän minä haluan Suomen mukaan”

Suuret terästehtaat SSAB ja Outokumpu hakevat nyt Orpon mukaan ratkaisuja, joilla muuttaa prosessinsa hiilineutraaleiksi lähivuosina.

”Ne ovat valtavan kokoisia juttuja.”

”On keinoja olemassa, edistämme näitä laajalla rintamalla, ja menemme kohti tavoitetta”, hän jatkaa ja haaveilee jopa mahdollisuudesta saada Suomeen takaisin prosessiteollisuutta.

Maailmalla haetaan tällä hetkellä nimenomaan puhdasta energiaa, Orpo painottaa. Hänen mukaansa maailmalla on ”ennennäkemättömiä summia”, jotka hakevat sijoituskohteita puhtaaseen energiaan.

”Tähän minä haluan Suomen mukaan.”

”Kun me tämä hoidetaan, niin siinä hoituu silloin ilmastotavoitekin samalla.”

Ei pidä katsoa pelkästään hiilijalanjälkeä, vaan myös hiilikädenjälkeä, Orpo huomauttaa.

”Tästä innostuu, tämä on hieno aihe.”

Pitääkö kaikkien hallituspuolueiden sitoutua tähän näkemykseen?

”No tätähän me juuri täällä tehdään.”

”Tärkeää on tämä rajaus, että ne arjen kustannukset ei saa kellään kohtuuttomasti nousta ja suomalainen kilpailukyky ei saa heikentyä. Tämä on ollut tärkeää puolueille.”

Ottawan sopimus esillä hallitusneuvotteluissa

Helsingin Sanomien tietojen mukaan hallitusneuvottelijat ovat pyytäneet ulkoministeriöltä näkemystä Ottawan sopimuksesta, eli jalkaväkimiinat kieltävästä sopimuksesta irtautumisesta. Lehden toimittaja kysyi asiaan henkilökohtaista kantaa Orpolta.

”Oikeastaan nyt henkilökohtaisella näkemyksellä ei ole niin suurta merkitystä tai minulle sillä on, mutta nyt neuvotteluissa haetaan yhteistä näkemystä.”

Orpon mukaan on hyvä, että mitään ulko- ja turvallisuuspoliittisesti keskeisiä asioita ei ratkota ilman perusteellisia asiantuntijakuulemisia. Hänen mukaansa on siis hyvä, että tässäkin asiassa kuullaan asiantuntijoita. Orpolla ei ole tarkkaa tietoa siitä, missä vaiheessa keskustelu menee, eikä hän koe tarpeelliseksi ottaa siihen nyt kantaa.

Orpon mukaan huomenna puheenjohtajapöydässä käydään läpi reformipöytien tilannetta, jotta saadaan kunnollinen kuva siitä, missä neuvotteluissa mennään. Luvassa on katsaus jokaisesta reformipöydästä ja alapöydästä.

”Asiat etenevät suunnitellusti. Kova työvaihe on tällä hetkellä käynnissä”, Orpo sanoi.

