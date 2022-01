Suomen Pankin asiantuntijan mukaan euribor-koroille on varasuunnitelma.

Usea merkittävä rahamarkkinoiden viitekorko tuli vuodenvaihteessa tiensä päähän ja ne korvattiin uusilla. Käytöstä poistui muun muassa rahoitusmarkkinoilla vuosikymmeniä keskeisessä roolissa olleista Lontoon rahamarkkinakoroista eli liboreista valtaosa loppui. Ainoastaan keskeisimpien dollarimääräisten libor-korkojen julkaisu jatkuu kesään 2023 asti.

Euroalueen keskeisin viitekorko ja myös suomalaisten asuntolainojen yleisin viitekorko on euribor. Se uudistettiin vuonna 2019, minkä vuoksi sen käyttö jatkuu edelleen toisin kuin libor-korkojen. Euriborin jatko perustuu siihen, että uudistetussa muodossaan se täyttää EU:n vertailuarvoasetuksen mukaiset vaatimukset, joita on sovellettu vuoden 2018 alusta.

Euroborin käyttöä valvova Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA kuitenkin katsoo, että euriborin käytön loppumisen varalta on kuitenkin tärkeää, että sopimuksiin kirjataan varakorko euriborille.

Suomen Pankin toimistopäällikkö Niko Herrala kertoo blogissaan pääsäännöstä, jonka mukaan euriborin varakoron tulisi pohjautua €STR-korkoon aina kun mahdollista.

”Lisäksi on huomioitava pankin luottoriskiä sisältävän euriborin ja riskittömän €STR-koron erotus tarkastelemalla historiallista dataa. Tärkeää on myös, että on selkeästi sovittu, missä tilanteissa varakorkoon siirrytään.

Esimerkiksi 12 kuukauden euriboriin viittavan asuntolainan varakoroksi työryhmä suosittelee ensisijaisesti johdannaisten markkinahinnoista johdettua odotettua 12 kuukauden mittaista €STR-korkoa. Tällaista viitekorkoa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä markkinoilla saatavilla. Tässä tilanteessa suositellaankin käytettäväksi edellisen 12 kuukauden keskimääräistä €STR-korkoa”, Herrala kertoo.

”Viitekorot ovat melkoisessa myllerryksessä. Muutosten taustalla on viime kädessä kuluttajan etu: pyritään varmistamaan, että korot kuvaavat mahdollisimman hyvin ja luotettavasti sopimuksen kohteena olevan rahan hintaa”, hän jatkaa.

Euribor-uudistuksen taustalla vuonna 2019 olivat eri puolilla maailmaa ilmenneet viitekorkojen peukalointitapaukset. EU:ssa on laadittu oma sääntelynsä viitekoroille ja muille vastaaville viitearvoille, joita käytetään sopimuksissa. Lisäksi markkinoilla on tapahtunut rakenteellisia muutoksia. Niiden myötä muiden kuin pankkien rooli rahamarkkinakaupankäynnissä on kasvanut.

Asuntolainojen yleisin viitekorko, 12 kuukauden euribor noteerattiin perjantaina -0,46 prosentissa. Kolmen kuukauden euribor oli -0,55 prosentissa.

