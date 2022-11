Entinen puolustusministeriön kansliapäällikkö, reservin kenraaliluutnantti Arto Räty ei ole esitellyt julkisesti näkemyksiään Ukrainan sodasta, koska "kommentaattoreita on riittänyt muutenkin". Nyt Räty maalaa "Aamiainen Jari Korkin kanssa"- videohaastattelussa Venäjän näkymistä lohduttoman kuvan.

"Venäjä on jo hävinnyt sodan. Se on ihan sama, voittaako se taistelut kentällä. Venäjä on tässä joka tapauksessa häviävä osapuoli, koska isku Venäjän yhteiskuntaan tulee olemaan vuosikymmenien mittainen, ja sen kyky kehittää omaa valtiotaan on tätä kautta lamautunut", Räty sanoo.

Arto Rädyn haastattelu julkaistaan Kauppalehden ja Uuden Suomen verkossa lauantaina 26.11. klo 08.00.

