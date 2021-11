Poliitikkojen suista kuultiin viime viikolla jälleen sana, jonka toivottiin jo jääneen taakse: hätätila. Saksan terveysministeri Jens Spahn totesi perjantaina maan olevan hätätilassa. Ja vastaavaa viestiä kuultiin Itävallasta.

Sitä ei käy kieltäminen. Kun tehohoitopaikat alkavat täyttyä, kysymys on elämästä ja kuolemasta myös heillä, jotka eivät sairasta koronaviruksen aiheuttamaa tautia. Tilanteen vakavuuden iskostaminen kansalaisten mieliin on perusteltua, kun rokotekattavuus on monissa maissa liian alhainen.

Saksassa väestöstä vain vajaat 68 prosenttia on saanut täyden rokotesuojan. Itävallassa luku on 65 prosenttia, Tsekissä ja Virossa 58 ja Slovakiassa vain 43 prosenttia. Suomessa täyden rokotesuojan on saanut nyt 72 prosenttia koko väestöstä.

Useimpien asiantuntijoiden mukaan rokotesuoja pitäisi saada vähintään 80 prosentille väestöstä, jotta tartunnat saataisiin kuriin. Sekään ei ehkä riitä, koska myös rokotettu voi saada tartunnan ja levittää virusta.

Rokotteiden piti varmistaa, etteivät uudet rajoitustoimet enää kohdistu ainakaan piikin saaneisiin. Nyt Itävallassa kuitenkin alkaa uusi täysi sulkutila ja muuallakin Euroopassa on asetettu uusia myös rokotettuja koskevia rajoituksia.

Viikonloppuna Wienissä ja monissa muissa kaupungeissa, kuten Brysselissä, nähtiin mielenosoituksia rajoitustoimia vastaan. Riippuu varsin paljon kansalaisista, mitkä tulevat olemaan rajoitusten vaikutukset talouteen, joka on Euroopassa jo valmiiksi hidastumassa.

Talousjohtajat pyrkivät rauhoittelemaan

Hätätilapuheita ja niihin liittyviä talousriskejä pyrkivät tasapainottamaan odotetusti talouselämän puhuvat päät.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde on toistuvasti painottanut talouden toipumisen jatkuvan Euroopassa ja inflaatioriskin pysyvän hallinnassa. Keskeinen kysymys on palkkainflaatio erityisesti Saksassa, joka Lagarden mukaan olisi yhä lestissään. Korkojen luvataan pysyvän nollassa.

EKP:n sisällä on kuitenkin ristivetoa. Saksan Bundesbankin johtajan paikan jättäneen Jens Weidmannin tiedetään ajaneen rahapolitiikan rohkeamman tiukentamisen linjaa. Inflaation tilapäisyyteen luottaa yhä moni auktoriteetti, mutta rivit rakoilevat yhä pahemmin.

Kuvaavaa on odotusten ja niin sanotun virallisen linjan välinen epäsuhta.

Markkinat hinnoittelevat jo rahapolitiikan nopeampaa kiristymistä, kuin mitä EKP ja sen pääjohtaja yhä lupaa. Politiikassa kuohuttavat ymmärrettävästi uudet kaikkia koskevat rajoitustoimet, joiden piti olla jo historiaa.

Euroopan komission ennuste on myönteisin: Euroalue kasvaa tänä vuonna 5,0 ja ensi vuonna 4,2 prosenttia. OECD povaa vuosille 4,3 ja 4,4 prosentin kasvua ja IMF 4,4 ja 3,8 prosentin kasvua.

Aika näyttää, missä ekonomistien arvaukset ovat lähimpänä totuutta. Koronapandemian talviaalto ja inflaation kehittyminen pitävät jännitystä yllä pitkälle ensi vuoteen. Riskit tuntuvat valitettavasti olevan nyt alasuuntaisia.

