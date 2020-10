Tällä viikolla Markkinaraadissa keskustellaan matkustusrajoituksista ja Suomen matkailualan tulevaisuudesta.

Finavia-konserni kertoi torstaina aloittavansa yt-neuvottelut, jotka koskevat lentoasemayhtiö Finavian ja sen tytäryhtiön Airpron koko henkilöstöä. Yhtiö kertoo, että sen on vähennettävä yhteensä enintään 480 työpaikkaa, tehtävä uudelleenjärjestelyjä ja jatkettava lomautuksia.

Alustavan arvion mukaan vähennystarve Finaviassa on enintään 130 ja Airprossa enintään 350 ihmistä. Tähän mennessä henkilöstö on lomautettu osa- ja kokoaikaisesti molemmissa yrityksissä. Osa henkilöstöstä on ollut lomautettuna maaliskuusta asti, ja lomautusten arvioidaan jatkuvan yhä.

Molemmissa yrityksissä käydään erilliset yt-neuvottelut marraskuun 4. päivästä alkaen.

Finavia-konsernissa aloitettiin laaja säästöohjelma koronakriisin alkaessa. Yhtiö kertoo tehneensä suuria kululeikkauksia operatiivisesta toiminnasta, tavoitteena on yhteensä 200 miljoonan euron säästöt vuoteen 2023 mennessä. Henkilöstön vähennykset ovat yksi osa säästöjä.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner uskoo edelleen Helsinki-Vantaan voimaan solmukohtana Euroopan ja Aasian lentoliikenteen välissä. Mannerin mukaan markkinoilla tapahtuu uusjako lentoyhtiöiden, hubien ja lentokenttien välillä.

Hänen mielestään pitkän linjan strategiset linjaukset kannattaa edelleen pitää mielessä.

”Tässä yhteydessä olisi tärkeätä pitää katse pitkässä pelissä ja tunnistaa Suomen mahdollisuudet, esimerkiksi lyhyt pohjoinen reitti Euroopan ja Aasian välillä ja pitää huolta Helsingin kilpailukyvystä”, Manner sanoo.

Manner muistuttaa, että lentokenttäklusteri työllistää valtavan määrän ihmisiä Vantaalla ja Suomessa.

”Se säteilee hyvinvointia ympäröivään yhteiskuntaan.”

”Maakuntien lentokenttien elinvoimalle kaikkein tärkein asia on, että Helsinki-Vantaan lentokenttä on elinvoimainen”, Manner sanoo.

Katso kaikki Markkinaraadit täältä.