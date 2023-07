Lintuinfluenssa leviää Suomessa erityisesti villilintujen joukossa ennennäkemättömällä vauhdilla. Tautia on löydetty myös ainakin neljältätoista turkistilalta.

Tämän vuoksi Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan variksen, harakan, naakan, merilokin, harmaalokin, kesykyyhkyn ja räkättirastaan ampumiselle nimetyillä turkistarhoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä heinäkuun loppuun. Lupa on annettu yhteensä 9600 linnun tappamiseen.

Vihreiden kansanedustajat Saara Hyrkkö ja Hanna Holopainen vaativat turkistarhauksen lopettamista Suomessa.

”Suomen riistakeskuksen päätös sallia luonnonvaraisten lintujen ampuminen ihmetyttää. Luonnonvaraiset linnut ovat taudin kärsijöitä. Katse ja toimet pitäisi suunnata nyt muualle - turkistarhojen alasajoon”, Holopainen sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa turkistarhaajia voidaan auttaa siirtymään uusiin elinkeinoihin tai eläköitymään, jotta kukaan ei menetä elinkeinoaan äkisti. Hyrkkö on samaa mieltä, eikä muutos saa hänen mukaansa johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin.

Hyrkkö vaatii hallitukselta päätöstä turkistarhauksen lopettamisesta. Hänen mielestään linjaus turkistarhauksen kieltämisestä tulisi vallitsevan tilanteen takia tehdä viipymättä, vaikka varsinainen kielto astuisi voimaan vasta siirtymäajan jälkeen.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto Fifurin mukaan hieman alle puolet eli 46 prosenttia kannattaa turkistarhausta. Eläinoikeusjärjestö Animalian mielipidemittauksen mukaan suomalaisista 69 % vastustaa nykymuotoista turkistarhausta ja 30 % lakkauttaisi turkistarhauksen kokonaan.

”Suomi on jäämässä peränpitäjäksi, vaikka suomalaisten ylivoimainen enemmistö on jo hyvän tovin kannattanut turkistarhauksen lopettamista. Turkistarhaus on paitsi yksi julmimmista eläintuotannon muodoista, myös konkreettinen riski ihmistenkin terveydelle. Turkistarhat tarjoavat otolliset olosuhteet tautien leviämiselle ja pandemioiden kehittymiselle”, Hyrkkö sanoo tiedotteessaan.

LUE SEURAAVAKSI: