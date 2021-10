Ruuan verkkokaupan osuus päivittäistavarakaupasta voi jäädä tänä vuonna pienemmäksi kuin viime vuonna. Osa kuluttajista on siirtynyt pahimman pandemia-ajan ja rokotusten jälkeen takaisin kivijalkakauppoihin.

Tasaantumista. Ruuan verkkokaupan osuus päivittäistavarakaupasta voi jäädä tänä vuonna pienemmäksi kuin viime vuonna. Osa kuluttajista on siirtynyt pahimman pandemia-ajan ja rokotusten jälkeen takaisin kivijalkakauppoihin.

Päivittäistavarakaupan verkkokauppa hiljentyi heinä-syyskuussa selvästi alkuvuodesta, kertovat Keskon julkistamat osavuosiluvut.

Kauppajätti Kesko raportoi perjantaina, että ruuan verkkokaupan osuus yhtiön päivittäistavarakaupasta laski heinä-syyskuussa 2,4 prosenttiin. Vielä edellisellä eli toisella vuosineljänneksellä verkkokauppa kattoi päivittäistavaramyynnistä 3,2 prosenttia ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4,1 prosenttia.

Keskolla 2,4 prosentin osuus heinä-syyskuun päivittäistavaramyynnistä olisi laskennallisesti noin 40 miljoonaa euroa, arvioi kaupan alaan erikoistunut analyytikko Arhi Kivilahti. Edellisillä kolmella vuosineljänneksellä määrä on hänen arvionsa mukaan vaihdellut yli 50 ja noin 70 miljoonan euron välillä.

Kolmas neljännes tosin oli esimerkiksi viime vuonna heikompi ruuan verkkokaupassa, joka Keskolla kasvoi vuodentakaisesta 17,3 prosenttia. Kolmas vuosineljännes sisältää kausiluonteisesti heikon heinäkuun lomajakson.

Kausiluonteisuuden lisäksi muutos kertoo korona-aikana suosituksi nousseet ruuan verkkokaupan tasaantumisesta ja kuluttajien asteittaisesta palaamisesta kivijalkakauppoihin, arvioi Kivilahti.

”Hyvä puoli on nyt se, että ruuan verkkokaupan markkina kasvaa, ja poikkeusaikana markkinoille on tullut hurjasti ihmisiä, jotka eivät ole aikaisemmin kokeilleet ruuan verkkokauppaa. Markkinan kasvu on melkein nollasummapeliä kahden suuren välillä. Nyt S-ryhmä tuntuu kasvavan”, Kivilahti sanoo.

Kauppalehden tietojen mukaan Keskon kanssa tiukasti ruuan verkkokaupassa kilpaileva ja viime aikoina markkinaosuuttaan nostanut S-ryhmä katsoo nyt ohittaneensa Keskon ruuan verkkokaupan markkinajohtajana. S-ryhmä ei ole julkistanut katsaustaan kolmannelta vuosineljännekseltä tai muutoin julkistanut tarkempia tietoja ruuan verkkokaupan uusimmasta kehityksestä.

Kesko kiilasi ohi pandemia-ajan kasvulla

Kivilahti arvioi Keskon ja S-ryhmän olevan ruuan verkkokaupassa melko tasoissa, noin 5–10 prosenttiyksikön päässä toisistaan.

Ennen korona-aikaa markkinaa johti varhain verkkokauppatarjonnan avannut S-ryhmä, mutta Kesko otti sitä kiinni nopein askelin jo ennen pandemiaa esimerkiksi muutamien suurten kaupunkien Citymarketien verkkomyynnillä. Korona-aikana markkina on kasvanut räjähdysmäisesti, mutta Kesko pääsi markkinaosuuksissa edelle.

”S-ryhmällä verkkokauppa pohjasi pääkaupunkiseudulla pitkään Alepaan, ja kun Prisma on tullut vahvemmin kuvaan mukaan, se alkaa näkyä. Ikäihmiset eivät välttämättä enää tilaa ruokaa verkkokaupasta, ja lapsiperheille Prisma on tärkeä”, Kivilahti sanoo.

Lisäksi hän mainitsee S-ryhmän verkkokaupan Foodie-verkkopalvelun, jonka käyttöliittymän katsotaan jääneen jälkeen Keskon vastaavasta K-Ruoka-palvelusta. S-ryhmä siirtää parhaillaan ruuan verkkokauppaa uuteen S-kaupat.fi-palveluun, jota Kivilahti pitää selvänä parannuksena verrattuna Foodieen.

Norjalaiskilpailija sekoittaa markkinaa

Ensi vuonna Suomen-markkinalle on tulossa norjalainen Oda, joka aikoo rakentaa Vantaalle keräilykeskuksen. Kivilahti uskoo, että tämä voi hämmentää tilannetta ja pakottaa myös Keskon ja S-ryhmän liikkeelle.

”Kesko ja S-ryhmä pystyvät kumpikin kasvattamaan kapasiteettia nopeasti, mutta nyt kysyntä ei enää pakota siihen. Ensimmäinen kysymys on, miten paljon nyt on halua satsata tällaiseen vähän hankalaan ja erilaiseen kanavaan. Toisaalta, jos Oda alkaa markkinoida ja tuoda itseään voimakkaasti esiin, se varmasti jossakin määrin pakottaa S-ryhmää ja Keskoa toimimaan”, Kivilahti sanoo.

Kesko investoi verkkokaupan keräilyn automatisointiin ja rakentaa ensimmäisen Micro Fulfillment Center -keräilykeskuksen aluksi mahdollisesti yhden suuren myymälän yhteyteen. Kivilahti pitää todennäköisenä, että S-ryhmä tekee lähiaikoina joko samankaltaisen päätöksen tai ryhtyy rakentamaan suurta verkkokaupan keskusvarastoa, jonka voisi toteuttaa esimerkiksi brittiketju Ocado.

Painetta toimitusmaksujen alentamiseen

Kivilahti sanoo, että Suomessa ruuan verkkokauppa voisi yltää yli viiteen prosenttiin päivittäistavarakaupasta joidenkin vuosien säteellä, jos kasvua tulisi vaikkapa prosenttiyksikkö tai edes puolikas vuodessa. Tänä vuonna osuus voi hieman laskea viime vuoden noin kahdesta prosentista, mutta pidempi trendi on noususuuntainen. Kasvu aiheuttaa väistämättä paineita etenkin keräilyyn ja kuljetuksiin.

”Hirveän iso kysymys on, että kun toimitusmäärät alkavat kasvaa, miten verkkokaupan prosessit kestävät ne niin, että tavaraa pystytään edelleen toimittamaan tasalaatuisesti. Jossakin vaiheessa tulee vastaan raja, jonka jälkeen verkkokaupan lisämyynti on pienempi kuin sen aiheuttama haitta. Jos puhutaan vaikkapa 50 keräilijästä kaupan lattialla, se on aika iso määrä väkeä asiakkaiden kanssa”, Kivilahti toteaa.

Ruoan verkkokauppa ei välttämättä ole edelleenkään Keskolle tai S-ryhmälle itsenäisenä toimintana kannattavaa, Kivilahti sanoo. Ja vaikka olisi, kannattavuus on hyvin kaukana esimerkiksi Keskon heinä-syyskuun koko päivittäistavarakaupan 8,1 prosentin kannattavuudesta. Kivilahden mukaan kannattavuus on kuitenkin saavutettavissa, kun prosessit ovat kunnossa.

Kivilahti näkee markkinassa painetta toimitusnopeuden lisäämiseen ja toimituskulujen pienentämiseen.

”Suomessa toimitusmaksut ovat kansainvälisesti varsin korkeat, ja kun kilpailu ajaa niitä alaspäin, se madaltaa entisestään kynnystä tilata verkosta. 10 euroa on kuitenkin aika iso summa laittaa toimitusmaksuun. Sen pieneneminen laajentaa myös verkkokaupan asiakaskuntaa lapsiperheistä. Voisi olettaa, että siitä tulee pieni lisäpotku ensi vuonna”, hän sanoo.