Keskustan ja muiden hallituspuolueiden johtajat kokoontuvat puolenpäivän aikaan Kesärantaan jatkamaan neuvotteluita kehysriihen ratkaisuista ja hallituksen jatkosta.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ilmoitti keskiviikkoaamuna, että puolue katsoo palasten alkavan ”loksahdella kohdilleen” neuvotteluissa viime yön edistymisen jälkeen. Nyt hallituksen johto kokoontuu arvioimaan yhdessä tilannetta – epäselvää on, mitä muut hallituspuolueet vasemmistoliitto, vihreät ja rkp ajattelevat Saarikon ja pääministeri Sanna Marinin (sd) sorvaamasta ratkaisusta.

Keskusteluissa on Saarikon mukaan nyt kyse ”viimeistellystä linjasta talouden ja työllisyyden osalta”. Keskustan näkökulmasta linja alkaa olla kohdillaan, mutta hän ei vielä julistanut, että keskustan tai muiden hallituspuolueiden hyväksyntä olisi varmaa.

Kysyttäessä, jatkaako keskusta hallituksessa, Saarikko painotti neuvotteluiden jatkumista ja lisäsi:

"Lupaan vastata siinä vaiheessa, kun kokonaisuus on selvillä, kaikkiin näihin tarkentaviin kysymyksiin tämän hyvin vaiherikkaan viikon osalta, ja siihen varmasti yhtyvät kaikki hallituksen johdosta. Eli tässä kaikki, mitä me tällä hetkellä voidaan sanoa, koska keskustelut viisikon kanssa on kesken", Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan keskusta on joutunut arvioimaan tasapainoa sen välillä, ”kun ei halua antaa periksi, mutta pitää osata myös sopia”.

Saarikko painotti talouden vastuullisen linjan ja pitkän aikavälin suuntaviivojen tärkeyttä keskustalle. Tätä sanomaa jatkoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, joka listasi keskustan ehdot hallituksen jatkolle.

”Keskustan ryhmälle on erittäin tärkeää, että Suomen taloutta hoidetaan vastuullisesti. Haluamme pitää huolta Suomen talouspolitiikan pitkästä linjasta: Suomen pitää jatkossakin olla maa, joka tunnetaan maailmalla sellaisena, että se hoitaa ja maksaa velkansa – siitä me emme tingi. Lisäksi eduskuntaryhmän kokouksessa nousi merkittävästi esiin se, että hallituksen täytyy jatkossa politiikassa ottaa huomioon suomalaisten yrittäjien ja yritysten tilanne, sekä se, että Suomen ilmastopolitiikan pitää olla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää ja reilua kaikilla väestöryhmille”, Kurvinen linjaa.

Pääministeripuolue sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo Twitterissä, että pääministeri Marinilla on puolueen eduskuntaryhmän täysi tuki jatkaa neuvotteluita.