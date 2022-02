Venäjän aloittamat sotatoimet Ukrainassa ovat vakavin ja laajamittaisin sotilaallinen eskalaatio sitten toisen maailmansodan, arvioi kyberturvallisuuden työelämäprofessori, sotatieteiden tohtori ja kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu Jarno Limnéll Puheenvuoro-blogissaan.

Venäjä on aloittanut varhain aamulla laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan.

”Totuus on se, että sota on Euroopassa. Tämä on vakavin ja laajamittaisin sotilaallinen eskalaatio sitten toisen maailmansodan. Ihmisiä kuolee tällä hetkellä rintamalla vain muutaman sadan kilometrin päässä. Venäjä on hyökännyt paitsi Ukrainan itsenäisyyttä ja koskemattomuutta vastaan, mutta samalla myös demokratiaa, länsimaisia arvoja, kansainvälistä järjestelmää ja koko Euroopan turvallisuutta vastaan”, hän toteaa blogissaan.

”Ja se, mikä alkoi Ukrainasta, ei jää Ukrainaan. Olisi epärealistista ajatella, että Venäjän vuosikausia jatkuneet johdonmukaiset pyrkimykset epävakauttaa Eurooppaa pysähtyisivät Ukrainaan.”

Tosiasioiden tunnustamiseen kuuluu Limnéllin mukaan todeta myös, että Venäjän rajanaapurina Suomi kuuluu läntisten arvojen yhteisöön ja Euroopan unioniin, mutta ei Natoon.

”Venäjän toimien vuoksi myös Suomessa keskustellaan nyt Nato-jäsenyydestä, mikä on omiaan lisäämään informaatiovaikuttamisen riskiä. Kun Euroopassa soditaan, totuus onkin ensimmäinen uhri. Väärää tietoa on paljon liikkeellä ja tarkkana pitää olla. Pää kylmänä niin ajatuksissa kuin toimissa.”

”Putinin Venäjä haluaa kontrolloida kaikkia lähialueitaan, eikä pelkää kyseenalaistaa naapurivaltioidensa suvereeniteettia. Kyllä, sota Ukrainassa koskettaa myös Suomea. Suomella ja arvaamattomalla itänaapurilla on 1 340 kilometriä yhteistä rajaa.”

Asiantuntija. Jarno Limnéll on kyberturvallisuuden työelämäprofessori, sotatieteiden tohtori ja kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu. Kuva: KIMMO HAAPALA

Suomessa on korkea puolustustahto ja puolustuksesta on Limnéllin mukaan aina pidetty huolta. Hän huomauttaa, että Ukrainaa pitää auttaa nyt konkreettisesti ja siihen on keinoja, jos poliittista tahtoa löytyy.

”Historia opettaa, miten käy, jos tämän kaltaiseen sotilaalliseen hyökkäykseen ei vastata erittäin päättäväisesti. Suomella on paitsi moraaliset syyt, myös itsekkäät syyt auttaa Ukrainaa. Sama koskee koko kansainvälistä yhteisöä: Euroopan on oltava päättäväisen yksituumainen, ja sitä pitää olla ajoissa”, hän toteaa.

Viime aikoina Suomessa on puhuttanut se, tulisiko Suomesta viedä aseita Ukrainaan. Linjana on ollut, että aseita ei viedä konfliktialueille. Limnéll on ollut aiemmin sitä mieltä, että Ukrainan suhteen tästä linjasta tulisi poiketa.

Hallituksesta on kerrottu, että myös asevientikysymystä pohditaan. Suomi on antanut Ukrainalle jo rahallista tukea.

Suomi on tukenut Ukrainaa paitsi osana EU:ta myös kahdenvälisesti kehitysyhteistyön, siviilikriisinhallinnan ja humanitäärisen avun kautta. Viime viikolla Suomi myönsi Ukrainalle neljä miljoonaa euroa lisätukea kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun kautta.

