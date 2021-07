Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kommentoinut Venäjää ja Kiinaa puhuessaan tiedustelupalveluun kuuluvan Office of the Director of National Intelligence (ODNI):n tilaisuudessa.

Biden sanoi, että jos Yhdysvallat päätyisi ”oikeaan ampumissotaan” toisen suurvallan kanssa, se todennäköisesti johtuisi kyberhyökkäyksestä.

Tämän jälkeen Biden puhui Venäjästä. Bidenin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinilla on ”todellinen ongelma”: Venäjällä on ydinaseita ja öljylähteitä ”eikä mitään muuta”.

”Hän [Putin] tietää olevansa todellisissa vaikeuksissa, mikä mielestäni tekee hänestä vieläkin vaarallisemman”, Biden sanoi.

Sen jälkeen Biden siirtyi Kiinan tilanteeseen. Hän sanoi, että Kiina on tosissaan tavoitteessaan tulla maailman suurimmaksi ja voimakkaimmaksi aseelliseksi voimaksi. Biden varoitti, että Yhdysvaltain on ”pysyttävä tahdissa mukana” joutumatta samalla tilanteeseen, jossa vihamielisyydet kasvavat tarpeettomasti.

Biden sanoi myös, että Yhdysvaltain on samaan aikaan tehtävä yhteistyötä Kiinan ja Venäjän kaltaisten kilpailijoiden kanssa ilmastonmuutoksen suhteen.

Biden oli huolissaan myös disinformaatiosta ja totesi, että Yhdysvaltain on pidettävä huoli teknologisesta osaamisestaan. Bidenin mukaan Venäjä puuttuu jo nyt vuoden 2022 välivaaleihin misinformaatiolla.

