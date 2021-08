Tapio Nurminen, München: Miten niin ilmastovaalit?

Saksalaisten enemmistö on läpeensä konservatiivinen joukko.

Heinäkuun rajut tulvat eivät tätä muuksi muuta, vaikka niiden yhteyttä kiihtyvään ilmastonmuutokseen on vaikea kiistää. Ilmastopaneelin osaraportti ei sekään näytä horjuttavan asetelmia merkittävästi.

Perinteiset valtapuolueet eli konservatiiviunioni (CDU/CSU) ja sosiaalidemokraatit (SPD) menevät syyskuun parlamenttivaaleihin kieli keskellä suuta. Äänestäjäkunnan ”säilyttäjiä” ei haluta pelotella liian äkkinäisillä käänteillä.

Vain vihreät ovat lähteneet ”ilmastohyökkäykseen”, ja se tapahtui jo ennen pelottavan ilmastoraportin julkistamista.

Ympäristöpuolueen on pakko profiloitua omimmalla alueellaan, koska hyvin käynnistynyt kampanja lässähti kansleriehdokas Annalena Baerbockin kompurointeihin.

CDU/CSU:n ja SPD:n kannalta kiusallisin kysymys on hiilen käytön jatkaminen vuoteen 2038 asti. Viimeistään nyt on selvää, että aikataulun pitäisi olla paljon tiukempi.

Konservatiiviunionin kansleriehdokas Armin Laschet oli Nordrhein-West­falenin (NRW) pääministerinä räätälöimässä hiilikonsensusta. Laschet ei missään tapauksessa lähde tässä vaiheessa lupaamaan radikaaleja muutoksia, jos hän pääsee johtamaan hallitusta.

NRW on Länsi-Saksan hiili- ja terästeollisuuden kehto, jolle hiilestä luopuminen ja terästeollisuuden muuttaminen fossiilivapaaksi ovat kova haaste.

Demarit puolestaan joutuvat kumartamaan ammattiyhdistysliikkeen suuntaan ja varovat siksi horjuttamasta hiiliratkaisua.

SPD:n kansleriehdokas, valtiovarainministeri Olaf Scholz on tosin luvannut kiihdyttää ilmastotoimia, jos hän pääsee kanslerina muodostamaan hallitusta.

Tämä on lähinnä taktiikkaa, jolla Scholz yrittää nostaa puolueensa vaalien kakkoseksi ohi vihreiden. On hyvin epätodennäköistä, että demarit kääntäisivät vaalien jälkeen kelkkansa hiiliasiassa.

Saksan tulevan hallituksen linja on ratkaiseva, kun EU:ssa yritetään lähivuosina vastata ilmastoraportin huutoon.

Avainkysymyksiksi nousevat kunnianhimo hiilidioksidipäästöjen hinnoittelussa ja yritysten mahdollisuus turvautua päästökompensaatioihin. Saksan uusi hallitus tuskin lähtee näissä asioissa vetämään radikaalia linjaa, joka tulisi kalliiksi maan teollisuudelle.

Hellevi Mauno, New York: Uusia maksuja saastuttajille

Yhdysvalloissa senaattorit julkistivat maanantaina IPCC-raportin julkaisun jälkeen uusia yksityiskohtia Joe Bidenin 3,5 tuhannen miljardin dollarin tukipaketista, jolla investoidaan puhtaaseen energiaan. Hallinto suunnittelee uusia päästömaksuja metaania ja hiiltä maahan tuoville yrityksille.

Monet lainsäätäjät uskovat, että Biden saa vähennettyä kasvihuonepäästöjä 50–52 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

“Tämä (IPCC-raportti) on todellinen tuplaherätys”, demokraatteja edustava teksasilainen kongressiedustaja Eddie Bernice Johnson sanoo CNN:n mukaan.

Kinaa republikaanien ja demokraattien välillä aiheuttaa se, että monet republikaanit eivät ole valmiita radikaaleihin toimiin. He pelkäävät, että päästöjä leikataan työpaikkojen kustannuksella.

“Haluamme ja meidän täytyy ottaa huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset ja suojella ympäristöämme. Meidän täytyy tehdä tämä talouspoliittisesti vastuullisella tavalla. Emme voi riskeerata työpaikkoja”, floridalainen republikaaneja edustava senaattori Rick Scott kommentoi amerikkalaiselle National Public Radio -radiolle.

Monet republikaanit ja ilmastonmuutokseen epäilevästi suhtautuvat eivät ole kommentoineet raporttia mitenkään. Tämä on herättänyt ihmetystä.

Amerikkalaiset ovat olleet valmiita ottamaan syyn osittain niskoilleen, mutta Kiinalta vaaditaan merkittäviä toimia. USA ja Kiina ovat maailman suurimpia saastuttajia.

Ossi Kurki-Suonio, Tukholma: Vähäeleinen vastaanotto

Koululaisten ilmastolakoilla maailmankuuluisuuteen noussut Greta Thunberg lateli tylyn arvionsa kansainväliselle uutistoimisto Reutersille.

Hän ennakoi, että poliitikot eivät tekisi mitään. ”Ainoa, mikä muuttuu, on ilmasto.”

Thunberg laskee toivonsa aktivismin varaan ja toivoo, että IPCC:n uusi raportti toimii ”herätyskellona”, joka saa ihmiset osoittamaan mieltään.

Raportti uutisoitiin hieman yllättävänkin vähäeleisesti. Yksi syy lienee se, että Ruotsissa ilmastonmuutos otetaan vakavasti niin elinkeinoelämässä kuin arjenkin tasolla.

Omaan naapurustooni tukholmalaisessa pientalolähiössä on kesän aikana ilmestynyt Volkswagenin uusia sähköautoja. Ruotsissa on vireillä Northvoltin akkutehdashanke sekä kaksikin hanketta, jotka tähtäävät teräksen valmistukseen ilman fossiilisia polttoaineita.

Yhtenä suurista haasteista Ruotsille on liikenne. Kummastusta on herättänyt hallituksen antama siunaus uuden moottoritien rakentamiselle.

Ruotsin tavoitteena on puolittaa ilmastopäästönsä vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja olla täysin fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä.

Ruotsin ilmastopoliittisen neuvoston puheenjohtaja Johan Kuylenstierna arvioi Svenska Dagbladetille, että vuoden 2030 välitavoite alkaa olla saavuttamattomissa, mutta vuoden 2045 tavoitteen suhteen hän on optimistisempi.

Samoin näkee myös Nordean Ruotsin-pääekonomisti Annika Winsth.

Pia Heikkilä, New Delhi: Näkökulmana talouskasvu

Intiassa mediat kertoivat IPCC:n raportista verraten laajasti ja aidosti huolestuneeseen sävyyn, mutta etusivuille se ei päätynyt. Ilmasto-ongelmia puitiin lähinnä talouskasvun näkökulmasta. Intia on hiiliriippuvainen maa, sillä suuri osa sähköntuotannosta on fossiiliperäistä. Maa vastaa yhdessä Kiinan kanssa suurimmasta osasta kaikista maapallon sähköntuotannon kasvihuonekaasupäästöistä. Jos maalta vaaditaan hiiliriippuvuudesta eroon pääsyä, se voi hidastaa kasvua.

Kommenteissa korostettiin päästömäärän pienuutta Intiassa asukasta kohden esimerkiksi länsimaihin verrattuna. Lehdet muistuttivat, että maan tämänhetkiset päästöt ovat alle kaksi tonnia henkilöä kohden, kun taas globaali keskiarvo on noin seitsemän tonnia per henkilö.

Mediat korostivat lisäksi uusiutuvan energian tulevaa kapasiteettia ja hallituksen kunnianhimoisia tavoitteita. Toimista huolimatta päästöt ovat nousussa talouden kasvun ja kuluttavan keskiluokan ansiosta. Tulvat ja äärisäät mainittiin myös huolestuttavina ilmiöinä.

Väriä median keskusteluun toi hienoisen syyttävä äänensävy, sillä monien kommentoijien mielestä nyt on ­Intian vuoro käyttää raaka-aineita vaurauden luomiseksi, koska länsimaat ovat aiemmin rikastuneet köyhien maiden kustannuksella. Intialle tulisi näin ollen antaa enemmän myönnytyksiä länsimaihin verrattuna. Mediat myös korostivat, kuinka länsimaiden kulutus on iso tekijä Intian päästöissä tavaroiden tuotannon ansiosta.

Hannamiina Tanninen, Hongkong: Ilmastotoimien tarve esillä

Kiinan eri mediat raportoivat ilmastopaneelin osaraportin keskeisiä päätelmiä. Uutisoinnissa korostettiin ilmastotoimien tarvetta ja kerrattiin laajalti, mitä vaikutuksia ilmastolle aiheutuu tulevaisuudessa, mikäli tarvittaviin toimiin ei ryhdytä. Joissakin artikkeleissa todettiin, että maiden, joilla on suurin hiilijalanjälki asukasta kohden, on otettava oma vastuunsa asiasta. Artikkeleissa ei kuitenkaan ryhdytty syyttämään muita maita maailmalle aiheutuvista päästöistä.

Kiina on kaikista maailman maista suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Se vastaa noin 27 prosentista koko maailman päästöistä. Intian, EU:n ja USA:n yhteispotti ei ole yhtä suuri. Henkeä kohden laskettuna Kiinan päästöt ovat kuitenkin alle puolet esimerkiksi Yhdysvaltoihin verraten. Kiinan osalta artikkeleissa kuitenkin mainittiin vain, että maa on sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2060 mennessä ja että maan päästöjen kasvu pysähtyy vuoteen 2030 mennessä.

Keski-Kiinan Zhengzhoussa rankkasateiden heinäkuussa aiheuttamissa tulvissa on virallisten lukujen mukaan kuollut yli 300 ihmistä ja useita kymmeniä on edelleen kateissa. Muun muassa osa kaupungin metrolinjoista täyttyi vedellä.

Kaupungin infrastruktuuriin on investoitu yli 80 miljoonaa dollaria, sillä sen on tarkoitus toimia esimerkkikaupunkina sadevesien hallinnassa ja uudelleenkäytössä. Kiinan on tarkoitus muokata 80 prosenttia kaupunkialueista kyseisen mallin mukaiseksi vuoteen 2030 mennessä.