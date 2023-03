Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt helmi–maaliskuussa vaihtoehtoja työajan lyhentämisen kokeilujen toteuttamiseksi Suomessa.

Aiheesta on laadittu muistio työministeri Tuula Haataisen (sd) toimeksiannon pohjalta. Muistiossa on arvioitu työajan lyhentämisen vaikutuksia ja Suomen työaikakokeilujen vaihtoehtoja.

Muistiossa ei esitetä mitään yksittäistä työaikakokeilua tai mallia, mutta se sisältää ministeriön tiedotteen mukaan ”konkreettisia ideoita mahdollisista työaikakokeiluista”, jotka voivat olla joko lakikokeiluja, sopimuksellisia kokeiluja tai ohjelmallisia kokeiluja. Suomessa käydään eduskuntavaalit sunnuntaina, ja Haataisen mukaan muistio tuo tietoa hallitusneuvotteluihin.

”Olen erittäin tyytyväinen, että työaikakokeiluja koskeva tarkastelu on toteutettu nopealla aikataululla. Muistio tarjoaa hallitusneuvotteluihin ja tulevalle hallitukselle tietoa vaihtoehdoista poliittista arviointia varten. Pidän tärkeänä, että mahdollisimman laajasti tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja ja harkitaan mahdollisia kokeiluja, joilla voitaisiin kehittää työelämää”, ministeri Haatainen toteaa tiedotteessa.

Työaikakysymyksillä on eri uudistuksissa ja kokeiluissa ollut useita tavoitteita, kuten parempi tuottavuus tai työllisyys tai hyvinvoinnin kohentaminen ja työurien pidentäminen. Muistiossa on tarkasteltu myös Suomessa aiemmin toteutettuja työaikakokeiluja ja työehtosopimuksissa sovittuja työaikakokeiluja.

Tässä ”kriittiset reunaehdot”

Muistiossa esitetään ”useita kriittisiä reunaehtoja, jotka vaikuttavat kokeilun sisältöön, ajoitukseen ja tulosten hankintaan”. Ensinnäkin kokeilulla tulisi olla selkeä tuottavuus- ja/tai työllisyystavoite, joihin liittyy ongelmia.

”Kevään 2023 tilanteessa Suomessa ollaan ennätyskorkean työllisyyden ja erittäin kireiden työmarkkinoiden tilanteessa, jossa kaikki työvoiman lisäpotentiaali on erittäin arvokasta. Työvoimapula on laajaa eri aloilla. Työajan lyhennys edes kokeiluna vaikeuttaisi työvoiman saatavuustilannetta edelleen ja voisi kasvattaa työnantajan rekrytointikustannuksia ja siten työpanoksen hintaa. Työaikakokeilulle voidaan siksi tuskin juuri nyt asettaa järkevää työllisyystavoitetta. Työnantajat tuskin ovat tällä hetkellä mitenkään halukkaita vähentämään olemassa olevan tai rekrytoitavan henkilöstön työpanosta”, muistiossa todetaan.

Jos työn tuottavuus kasvaisi, olisivat työnantajat muistion mukaan nykytilanteessa todennäköisemmin valmiita palkankorotuksiin kuin työpanoksen vähentämiseen.

”Työaikakokeilujen ja tuottavuuden välinen suhde on myös jossain määrin epäselvä. Joissain ulkomaisissa työaikakokeiluissa on havaittu tuottavuuden kasvua. Ei ole kuitenkaan selvää, mikä etenkään työajan lyhennysten ja tuottavuuden kasvun välinen suhde tarkkaan ottaen on. Työaikakokeilu voi kuitenkin toimia jonkinlaisena katalyyttina tuottavuuden parantamiselle.”

Hyvin kriittinen tekijä on myös kokeilun kesto. Esimerkiksi brittien kokeilu kesti vain kuusi kuukautta, eikä niin lyhyessä ajassa voida muistion mukaan arvioida, kasvaako tuottavuus kokeilun seurauksena kestävästi vai ei. Mieluiten kokeilun tulisi kestää 1–2 vuotta.

”Mikäli valtiolla olisi vahva rooli lyhennyskokeilun järjestämisessä, ja ääritapauksessa se budjetoisi kokeiluun työajan lyhennyksen palkkakompensaation (teknisesti varmaankin työnantajien kautta), voidaan kysyä, miksi veronmaksajien pitäisi kustantaa joidenkin työntekijöiden vapaa-ajan lisäystä? Vaikutuksena voisi olla myös yritysten välisen kilpailutilanteen muutos, jolloin kokeilun tuloksiin voisi sekoittua muutakin kuin työajan lyhennyksen vaikutuksia”, muistiossa myös pohditaan.

Muistion mukaan on vaikea määritellä yhtä tiettyä työaikamallia, jota tulisi kokeilla. Työajan lyhennykset voidaan tehdä hyvin eri tavoin, esimerkiksi päivittäisinä, viikoittaisina tai vuosittaisina.

”Kokeilussa olisi hyödyllistä testata jotain tiettyä tai joitain tiettyjä malleja, eikä vain kaavamaisesti muuttaa työaikaa. Tällaista yhteiskunnallista intressiä ei ole noussut keskusteluun.”

Työ- ja elinkeinoministeriö on kuullut muistion laadinnassa työmarkkinajärjestöjä, Suomen Yrittäjiä sekä Työterveyslaitoksen ja Jyväskylän yliopiston tutkijoita.