HX-hankkeen ”ylivalvojaksikin” kutsuttu Ilkka Kanerva kiittää sitä, että hävittäjähankkeen tärkeydestä on vallinnut laaja yhteisymmärrys.

Oppositiopuolueista perussuomalaisista, kokoomuksesta ja kristillisdemokraateista kiitellään Suomen tänään perjantaina tekemää päätöstä uuden hävittäjän hankinnasta.

Hornetin seuraaja on yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin F-35A Lightning II.

Valtioneuvosto teki päätöksen yksimielisesti, mutta siihen sisältyi vasemmistoliiton ministereiden lausuma.

”Puolustusministerille on syytä antaa kiitos siitä, että valinnassa ei sorruttu puoluepolitikointiin”, kommentoi kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen Twitterissä.

Perussuomalaisten kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Jari Ronkainen kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että valtioneuvosto kunnioitti Puolustusvoimien esitystä.

”Suurin asiantuntemus valinnassa on puolustusvoimilla, ei poliitikoilla. F-35:n valinnassa kaikki kriteerit täyttyvät asiantuntijoiden mukaan – mukaan lukien huoltovarmuustekijät. Olemme tyytyväisiä, että juuri asiantuntemusta kuunneltiin”, Ronkainen sanoo.

Kokoomus katsoo, että HX-hankkeen ratkaisu on "Suomelle ulkopoliittisesti merkittävä”.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Ilkka Kanerva kiittää yhteisesti tehtyä päätöstä.

”Hankkeen tärkeydestä Suomen puolustukselle on vallinnut laaja yhteisymmärrys. Kun kyseessä on Suomen valtion historian suurin hankinta, tämä korostuu. Lisäksi on huomioarvoisen merkityksellistä, että kykenemme yhteisesti tekemään maamme kannalta tärkeitä turvallisuuspoliittisia päätöksiä”, Kanerva sanoo tiedotteessa.

”Kyseessä ei ole vain uuden suorituskyvyn hankinta, vaan tämä edistää myös asemaamme osana läntistä turvallisuusyhteisöä. Se, että Suomelle myydään huippuluokan suorituskykyjä osoittaa, että meitä arvostetaan ja meihin luotetaan. Hankinta voi avata meille myös uusia mahdollisuuksia puolustusyhteistyöhön”, kommentoi kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra.