Hallituspuolue keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kommentoi jälleen sitä, pysyykö keskusta hallituksessa.

Saarikolta kysyttiin Ilta-Sanomien kuntavaalitentissä keskustan jatkosta hallituksessa puolueen heikkoon kannatukseen ja kuntavaaleihin peilaten. Etenkin oppositiopuolue perussuomalaiset on pitänyt esillä skenaariota, jossa keskusta saattaisi lähteä hallituksesta, jos puolue kärsii suuren tappion kuntavaaleissa.

Hallituksen vaikean puoliväliriihen aikaan erityisesti keskustan kipuilu näkyi julkisuudessa, kun Saarikko toisti päivästä toiseen, ettei keskusta voi hyväksyä pääministeri Sanna Marinin (sd) kompromissiesityksiä, joita tehtiin neuvottelujen aikana useita. Tiettävästi myös hallituksen kaatuminen oli lähellä.

Ilta-Sanomien tentissä Saarikolta kysyttiin, kannattiko keskustan operaatio riihessä ja onko keskustan ainoa pelastus lähteä nostamaan kannatusta oppositioon.

Saarikko totesi, ettei uskonut riihen kriisitilanteen olevan keino nostaa keskustan kannatusta. Saarikko sanoi uskoneensa asioihin, joita keskusta riihessä ajoi. Linjat lähenivät Saarikon mukaan niin, että keskusta saattoi hyväksyä lopputuloksen.

Kuntavaalit taas ratkaistaan kunta kerrallaan ja keskusta sai nytkin hyvät ehdokaslistat, Saarikko muistutti. Saarikolta kysyttiin, että jos vaalitulos on huono, alkaako keskustassa uudelleen kuplinta siitä, että hallituksesta on lähdettävä. Saarikko arvelee, että keskustaväki kävi tämän keskustelun perinpohjaisesti hallituskriisin aikaan.

Keskustan hallitusjatkosta kysyttäessä Saarikko ei esimerkiksi todennut, että keskusta on sitoutunut hallitusyhteistyöhön, vaan jätti asian avoimeksi.

”Siitä hallituksen jatkosta sanon: Aika näyttää ja asiat ratkaisevat”, Saarikko tiivisti vastauksensa IS-tentissä tänään.

Hallituksella vielä paljon neuvoteltavaa

Jo kehysriihen alla Saarikon tulkittiin väläyttäneen hallituksesta lähtöä Kotimaa-lehden haastattelussa, jos riihen tulokset eivät tyydytä.

”Mitä tulee hallitukseen, siellä ollaan tai sieltä lähdetään asioiden vuoksi. Itse pidän huhtikuun puoliväliriihtä poikkeuksellisen tärkeänä. Ratkaisevaa on, onko hallituspuolueilla riittävän samanlainen näky”, Saarikko sanoi lehdessä.

”Mutta hallitusvastuun osalta: hallituksessa ollaan tai ei olla hallituksen linjan tai asioiden vuoksi, ja se veri punnitaan jo puoliväliriihessä.”

Puoliväliriihen jälkeen monia asioita, kuten työllisyystoimia, jäi jatkovalmisteluun, ja syksyn budjettiriihestä on jo ennustettu erittäin vaikeaa. Saarikko ennakoi itsekin MTV:n Uutisextrassa 8. toukokuuta, että edessä on mahdollisesti hankalaa vääntöä.

”Nyt isoista linjoista on sovittu, mutta yleensä pahimmat väännöt tulevat yksityiskohtien äärellä. Ajattelen että ne päätökset työmarkkinoiden muutoksista, työllisyyttä ja sitä kautta julkista taloutta vahvistavista päätöksistä niiden konkretisoiminen on vielä edessä ja siihen on ryhdyttävä mahdollisimman nopeasti, Saarikko sanoi MTV:lle.