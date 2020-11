Koronaepidemia vaikuttaa siirtyneen Uudenmaan alueella niin sanottuun leviämisvaiheeseen ja alueen epidemiologiset mittarit menevät ”viikko viikolta huonompaan suuntaan”, kertoi sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki tiedotustilaisuudessa torstaina.

Virallista julistusta leviämisvaiheeseen siirtymisestä odotetaan HUS-johtoiselta Uudenmaan koronakoordinaatioryhmältä, joka on koolla tänään torstaina.

Uudenmaan tartunnat muodostavat alle puolet, mutta tästä huolimatta hyvin merkittävän osan koko Suomen koronatapauksista, Voipio-Pulkki kertoi.

”Nyt on aika toimia tälläkin alueella todella”, hän vetosi.

Toisin kuin kevään keskusjohtoisena poikkeusaikana, epidemian hillintään tähtäävistä toimista vastaavat nyt tartuntatautilain mukaisesti alueelliset viranomaiset. Uusi Suomi kysyi tilaisuudessa, voisiko Uudenmaan leviämisvaiheesta seurata valtakunnallisia toimia ja rajoituksia esimerkiksi alueiden väliseen liikkumiseen, vai riittävätkö alueelliset toimet Uudenmaan sisällä.

”Valta ja vastuu on näillä alueellisilla yhteistyöryhmillä, tässä tapauksessa Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmällä. Toki on niin, että on otettu jo [kiihtymisvaiheessa] käyttöön monia keinoja, joita on suositeltu myös leviämisvaiheeseen, mutta oleellinen ero on siinä, että tällä alueella virus leviää nyt väestössä. Silloin ihan pelkästään yksittäisten tartuntaketjujen tunnistaminen ja katkaiseminen ei riitä, vaan tarvitaan ennakoivampia, vähän laajempia toimenpiteitä. Mutta päätösvalta näistä on paikallisilla ja alueellisilla viranomaisilla”, Voipio-Pulkki sanoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi äskettäin haastattelussa, että Uudenmaan tartuntatilanne vaikuttaa nyt niin huolestuttavalta, että se on uhka koko maan kannalta. Iltalehti on lisäksi kertonut hallituslähteisiin vedoten, että jos Uudenmaan tilannetta ei pikaisesti saada kuriin, voi edessä olla valtakunnallisiakin sulkutoimia kevään tyyliin. Tällaisista ei kuitenkaan ollut viitteitä STM:n ja THL:n tilaisuudessa, vaan paino oli alueellisissa toimissa.

Voipio-Pulkki tulkitsi Kiurun viitanneen Uudenmaan väestön kokoon ja siihen, että Uudenmaan tartuntamäärien nousu näkee valtakunnallisena nousuna.

Alueelliset toimenpiteet ovat tähän asti toimineet epidemian paikallisten ryöpsähdysten hallitsemisessa, tilaisuudessa muistutettiin.

”Niin kauan kuin tilanne on kutakuinkin tämänkaltainen, voidaan olettaa, että ne tulevat jatkossakin toimimaan”, STM:n johtaja Pasi Pohjola sanoi.

Epidemian pahemmin riivaamissa maissa on jouduttu paikoin ottamaan käyttöön jopa tiukkoja ulkonaliikkumiskieltoja. Voipio-Pulkin mukaan tällaista ei ole näkyvissä Uudellamaalla nyt eikä todennäköisesti tilanteen pahentuessakaan, sillä ulkonaliikkumiskiellon tapaiset toimet ”vaatisivat aivan poikkeuksellisia olosuhteita” Suomessa.

Joulunvietto esillä, saako suku kokoontua?

Pasi Pohjola varoitti puheenvuorossaan siitä, että tartuntoja todetaan tällä hetkellä niin paljon, että epidemiatilanne voi yhtäkkiä heikentyä koko maassakin tähän asti havaittua nopeammin. Sairaalahoidon tarpeen kasvuun varaudutaan Suomessakin, ja vakavan tautimuodon riskiä ja yleisyyttä lisää se, että tartuntamäärien kasvun on havaittu siirtyneen nyt myös vanhempaan väestöön.

Lähipiiri ja yksityistilaisuudet ovat edelleen yleisin tartuntojen lähde, mutta huomiota herättää nyt työpaikkojen tartunnoissa tapahtunut kasvu. Työpaikkojen tartunnat muodostavat nyt jo 20 prosenttia niistä tartunnoista, jotka on pystytty jäljittämään. Riskialttiita paikkoja ovat erityisesti taukotilat ja kahvihuoneet.

Tilaisuudessa puhuttiin myös joulunvietosta. THL on suositellut joulun viettämistä lähinnä perhepiirissä pienellä joukolla.

”Aina kun ihmiset kokoontuvat, on riski tartunnalle, mutta tätä riskiä voi monin toimin pienentää”, sanoi THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kuitenkin.

Hänen mukaansa ”kohtuulliseen joulunviettoon” voidaan päästä, jos kokoontumiset suunnitellaan ennalta, väkimäärä pidetään kohtuullisena ja hygieniasta sekä turvaväleistä pidetään tarkoin huoli.

Voipio-Pulkin mukaan olennainen nyrkkisääntö on, että ”älä nyt ainakaan sitten vähääkään oireisena mene tapaamaan isovanhempia”. Hänkin totesi, että hyvin suunnitellen, ennalta sopien ja turvavälejä sekä muita turvaohjeita noudattaen ”varmasti voidaan näitä tapaamisia järjestää”.

